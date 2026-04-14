Zonguldak'ta "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere uzmanından "endişe etmeyin" çağrısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, kentte menenjit salgını olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sadece tek bir menenjit vakasıyla karşılaştıklarını belirtti. Velilerin endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok." dedi.

Pişkin, gazetecilere, kentte bir çocuğun menenjit ön tanısıyla tedavi altına alınmasının ardından "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu açıklamayı menenjit şüphesiyle yoğun bakımda yatan bir hasta nedeniyle yaptıklarını belirten Pişkin, "Menenjit şüpheli aslında tek bir vakamız var. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu bu hastamız. Menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık." dedi.

Pişkin, birçok "menenjit şüpheli" vakanın kendilerine gönderildiğini dile getirerek, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit tek bir vaka mevcut." diye konuştu.

Baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsüne dikkat edilmeli

Menenjitin korkulan, ölümcül seyredebilen ve kalıcı hasar bırakabilen hastalık olduğuna dikkati çeken Pişkin, baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini, bu bulguların yanı sıra döküntü ve bilinçte değişiklik oluyorsa menenjitten daha fazla şüphelenmek gerektiğini anlattı.

Hastalığın tanı süreci ve bulaş durumu hakkında bilgi veren Pişkin, "Salgın yaptığı zaman özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre çok beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla (vücut bezleri tarafından üretilen sıvı) bulaşabilen bir hastalık ama influenza, Kovid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım." ifadelerini kullandı.

Vakası tespit ettiklerinde yakın temaslıların menenjit olmalarını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi önerdiklerini belirten Pişkin, "Bu antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılıkları azalıyor ama buradan sakın şöyle bir sonuç çıkmasın; 'Artık herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim.' Böyle bir durum değil. Sadece yakın temaslılara ve bu hastayla ilgilenen doktor ve hemşirelere, yakın temasa giren kişilere antibiyotiği öneriyoruz. Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan