Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Aydınoğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydınoğlu'nun evinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kıbrıs Gazisi Ramazan Aydınoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Aydınoğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydınoğlu'nun evinde kalp krizi geçirdiği yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Aydınoğlu'nun 31 Ağustos günü toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık