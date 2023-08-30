Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ramazan Aydınoğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydınoğlu'nun evinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.