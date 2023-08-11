Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kamu çalışanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanı Murat Gökalp (50) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gökalp'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanı Murat Gökalp (50) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaplı İlçe Kaymaklığında yaklaşık 10 yıldır çalışan Murat Gökalp, dün mesai çıkışı evine gitti. Gökalp evinde bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları Gökalp'in kalp krizi geçirdiğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Gökalp'i sedye ile ambulansa aldı. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gökalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - ZONGULDAK