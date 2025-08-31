Zeynep'in Müziği: Hayat Mücadelesini Gitarla Taçlandırıyor

KAYSERİ'de yaşayan, anne karnındayken omurilik açıklığı (spina bifida) teşhisi konulup, 11 yılda 12 ameliyat olup, enfeksiyon kaynaklı 10 yara tedavisi gören Zeynep Yıldırım (12), müzik eğitimi alıyor. Çocuk kulübünde gitar kursuna giden Yıldırım, "Kendimi eve tıkamıyorum. Hayattan hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Ailem ve arkadaşlarım hep arkamda durdu. Yeni hayaller kurdum, hayallerimi sürekli büyüttüm" dedi.

İstanbul'da yaşayan Orhan Gazi ve Meryem Yıldırım çiftinin tek çocukları olan kızları Zeynep Yıldırım'a, anne karnındayken omurilik açıklığı (spina bifida) teşhisi kondu. Doktorların 'yaşamaz, yaşasa dahi birçok farklı hastalığa yakalanır' uyarılarına rağmen Zeynep Yıldırım, kızlarını dünyaya getirdi. Doğum sonrası 11 gün yoğun bakımda kalan Zeynep, ardından 20 günde 2 farklı ameliyat geçirdi. Bu süre zarfında birçok zorluk çeken ve aylarca hastanelerde sabahlayan Yıldırım çifti, kızları Zeynep'in sürekli yanında oldu. Zeynep Yıldırım, 4 aylıkken ayak düzeltme, 2, 6 ve 9 yaşlarında toplam 8 kez kalça düzeltme, 1 kez mesane ameliyatı oldu. Ameliyat sonraları enfeksiyon nedeniyle ise Yıldırım 10 kez negatif basınçlı yara tedavisi gördü. Zeynep Yıldırım, tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi.

Birçok spor dalına ilgi duyan ve renkli kişiliği ile hem arkadaşlarının hem de ailesinin sevgisini kazanan Zeynep Yıldırım, geçen yıl haziran ayında, ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. Kentte, Kocasinan Belediyesi'ne ait Çocuk Kulübü'nde müzik kursuna giden Zeynep Yıldırım, çocukluktan beri hayalini kurduğu gitar çalmayı öğrendi. 6 aylık kurs süresi boyunca müzik alanında kendini geliştiren Yıldırım, şimdilerde gitarist olmanın hayalini kuruyor.

'GİTAR ÇALMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Bugüne kadar pek çok ameliyat geçirdiğini ancak mücadele etmeyi asla bırakmadığını söyleyen Zeynep Yıldırım, "Hayata hiçbir zaman küsmedim. Birçok kursa gitmeye çalıştım. Sürekli evde kalmıyorum. Kendimi eve tıkamıyorum. Hayattan hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Ailem ve arkadaşlarım hep arkamda durdu. Yeni hayaller kurdum, hayallerimi sürekli büyüttüm. Benzer durumda olanlar kendini eve tıkamasın. Kabuklarını kırsınlar. İlgi alanlarını keşfetsinler. Bir şeylerle uğraşsınlar. Dünyalarını büyütsünler. Müziği ve gitar çalmayı çok seviyorum. Gitaristler gibi profesyonel olarak gitar çalmayı hedefliyorum" diye konuştu.

'YENİ ARKADAŞLAR EDİNDİM'

Müziğe ilgisi olduğuna da vurgu yapan Yıldırım, "Müziğe küçüklüğümden beri ilgim vardı. Küçük yaştan beri seviyorum. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi, şarkı söylemeyi seven birisiyim. Sürekli kurslara gitmeye çalışıyorum. Dışarıda geziyorum. Kendimi eve hapsetmiyorum. Özgürüm. Bu kursta yeni şarkılar öğrendim. Yeni arkadaşlar edindim ve sosyalleştim. Bu durum benim için iyi oldu. Eğleniyorum. Burada iyi vakit geçiyorum ve günümü de boş geçirmemiş oluyorum. Genellikle çevremden iyi tepkiler alıyorum. Gitar çaldığımı görenler profesyonel biri gibi çaldığımı söylüyor. Bu beni daha da motive ediyor" ifadelerini kullandı.

'ZEYNEP, MÜZİK VE SANAT AŞIĞI'

Çocuk kulübünde müzik öğretmeni olarak görev yapan Şaban Sami Şakiroğlu ise "Zeynep ile tanışmamız 6 ay önce gerçekleşti. Gitar kursunda toplu derslerimizde tanıştık. Daha sonra onunla daha da yakınlaşarak, bireysel derslere çevirdik. Zamanla Zeynep de severek gelmeye başladığından hem özel derslerle hem de toplu derslerle 6 ay bizimle birlikte. Zeynep'in gelişimi, diğer öğrencilerin gelişimine göre daha iyi. İstekli bir şekilde geliyor. Verdiğimiz ödevlendirmeleri de gayet güzel şekilde yapıyor. Özel durumundan dolayı arkadaşları ile kaynaşması ve onların da Zeynep'e bakışı çok harika. Zeynep, tamamen müzik ve sanat aşığı" dedi.

BABA: MÜZİK KIZIMIN HAYAT NEŞESİ

Zeynep'in babası Orhan Gazi Yıldırım kızının küçüklüğünden beri gitar çalmak istediğini söyleyerek, "Kurs araştırması yaptık. Burada 6 ay boyunca gitarda kendini çok iyi geliştirdi. Kursa ilk başladığında çok heyecanlanmıştı. Hala da heyecanını koruyor. Zeynep, müziği çok seviyor. Müzik de Zeynep'e hayat neşesi oluyor. Kurs, kızıma çok faydalı oluyor. Hem hayatta tutuyor. Hem de öz güveni gelişti. Hem de bir şeyleri başarmış olduğunun mutluluğunu yaşıyor" diye konuştu.