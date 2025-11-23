Haberler

Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Güncelleme:
Son günlerde gıda zehirlenmesi vakalarında artış yaşanıyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK'ya bağlı yurtta akşam yemeğinin ardından 70 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da 266 hükümlü zehirlenerek tedavi altına alındı. Yine Rize'de bir öğrenci yurdunda akşam yemeğinde dağıtılan sütlü tatlıdan zehirlenen 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

  • Üç kentte 376 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Adıyaman'da 70 öğrenci, Sakarya'da 266 hükümlü ve Rize'de 40 öğrenci yemek sonrası rahatsızlanarak tedavi altına alındı.
  • İstanbul'da 12 yaşındaki Eren Yılgın besin zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.

Zehirlenme vakalarında artış var. Son günlerde kimi yurtta, kimi cezaevinde yediği yemekten sonra fenalaştı. Üç kentte 376 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

YURTTA YEMEKTEN SONRA FENALAŞTILAR

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK'ya bağlı yurtta, akşam yemeğinin ardından bazı öğrenciler rahatsızlandı. Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 70 kişide mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜLER ZEHİRLENDİ

Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ise hükümlülere akşam yemeğinde, hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü fenalaştı. Rahatsızlananların sayısı her geçen dakika arttı, yemekte dağıtılan gıdalardan numune alındı. Tedaviye alınan hükümlü sayısının 266 olduğu, ayakta tedavilerin sürdüğü kaydedildi.

TATLI YİYEN ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ

Benzer bir haber Rize'den de geldi. Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, akşam yemeğinde sütlü tatlı yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. 40 öğrenci baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'DA 12 YAŞINDAKİ EREN ÖLDÜ

Son günlerde benzer haberlerin sayısında artış var. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde üç gün önce bir çocuk, besin zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirmişti. Annesinin evde yarı baygın bulduğu Eren Yılgın isimli çocuğun, yediği tavuk nedeniyle fenalaştığı iddia edilmişti. Eren'in alışveriş yaptığı tavuk dönerci, belediye ekiplerince mühürlenmişti. İstanbul'da son olarak cuma akşamı 25 kişi yedikleri lahmacundan zehirlenip hastanelik olmuştu.

