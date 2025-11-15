Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında yeni gelişmeler yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın yankıları sürerken aynı otelde bu sabah iki kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

BİRİ İTALYAN DİĞER FAS UYRUKLU

İtalyan ve Fas uyruklu olduğu belirtilen turistler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Gurbetçi Böcek ailesinin 3 ferdinin hayatını kaybetmesi ve iki turistin hastaneye kaldırılmasınınardından soruşturmanın genişletildiği bildirildi. Yetkililer, kesin sonucun laboratuvar incelemelerinin ardından ortaya çıkacağını vurgularken, elde edilen tüm bulguların titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Öte yandan Böcek ailesinden vefat eden anne ve iki çocuğun otopsi işlemi tamamlanırken ölüm sebepleri hakkında kanaate varılamadı. Otopside anne ve çocukların mide duvarında ülserli alanlar ve yaygın kanama dışında, ölüme neden olacak travmatik bulgu çıkmadı. Üçünden alınan mikrobiyolojik ve toksikolojik örneklerin analiziyle ölüm sebepleri kesinleşecek.

CİNAYET BÜROYA TALİMAT VERİLDİ

İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimat verildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ailenin yemek yediği öne sürülen restoran mühürlenirken, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'deki mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt'ta lokum satın alınan Fatih T. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Ailenin konakladığı otelin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.