ZBEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Şahin TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Yönetim Kuruluna Seçildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ercan Şahin, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği'nin (TOTBİD) Ortopedik Travma Şubesi Yönetim Kuruluna seçildi. TOTBİD, ortopedi ve travmatoloji uzmanları arasında bilimsel bilgi alışverişi için çalışmalar yapmaktadır.

ZBEÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ercan Şahin Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin (TOTBİD) Ortopedik Travma Şubesi Yönetim Kuruluna seçildi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin (TOTBİD) Ortopedik Travma Şubesi Yönetim Kuruluna, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ercan Şahin seçildi.

1970 yılında kurulan TOTBİD, Türkiye'de çalışan ortopedi ve travmatoloji uzmanları arasında bilimsel bilgi alışverişi için gerekli koşulları hazırlıyor ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yapıyor. 27 Mart 2003 tarihinde, Ankara'da TOTBİD Altındağ Şubesi adı ile Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği çatısı altında kurulan Ortopedik Travma Şubesi ise ortopedik travma alanında bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip ederek, sağlanacak bilgi birikiminin meslektaşlarla paylaşıldığı faaliyetleri düzenlemeyi amaçlıyor. - ZONGULDAK