30 günlük bebek için uçak ambulans havalandı
Ağrı'da zatürre tanısı konulan 30 günlük bebek, ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Bebeğin tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde devam edecek.
AĞRI'da zatürre tanısıyla hastanede tedavi altına alınan 30 günlük bebek, ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
Ağrı'da yaşayan Tatar ailesinin 30 günlük bebeği Ali Emre'ye pnömoni (zatürre) tanısı konuldu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan bebeğin tedavisinde 3'üncü düzey yoğun bakım ihtiyacı gelişmesi üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans devreye girdi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ali Emre Tatar, uzman sağlık personeli eşliğinde uçak ambulansla Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne nakledildi. Bebeğin tedavisinin burada sürdürüleceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı