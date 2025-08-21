Zafer Aygün, Tek Aşamalı Ameliyatla Ağrılarından Kurtuldu

TEKİRDAĞ Ergene'de yaşayan 49 yaşındaki Zafer Aygün geçirdiği iş kazası sonrası başlayan kalça ağrılarıyla dört yıl boyunca mücadele etti. Farklı hastanelerde ameliyatlar geçiren Aygün, geçirdiği protez ameliyatından sonra şiddetli ağrılar çekmeye başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy'un gerçekleştirdiği tek aşamalı protez ameliyatı ile kalça enfeksiyonu tedavi edilen Aygün, "Uzun zamandır ilk defa ağrısız yürüyorum. Hayata yeniden döndüm" dedi.

Geçirdiği iş kazası sonrası başlayan kalça ağrıları ile dört yıl boyunca mücadele eden 49 yaşındaki Zafer Aygün'ün, olduğu ameliyatlar sonrası kalça protezi etrafında oluşan enfeksiyon ve protezdeki gevşeme nedeniyle yaşam kalitesi her geçen gün daha da düştü. Aygün, son olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy tarafından Aygün'e tek aşamalı kalça protezi değişimi yapıldı.

'YILLAR SÜREN AĞRILARDAN SONRA İLK KEZ RAHAT YÜRÜYORUM'

Son yıllarda şiddetli ağrılarla geçen mücadelesini anlatan Aygün, "İlk ameliyatlarımda maalesef bazı sorunlar yaşandı. Ağrılarım hiç geçmedi. Kalça protezi ameliyatından sonra çıkık, sonra gevşeme ve enfeksiyon oluştu. Sürekli çare ararken İbrahim Hoca ile tanıştım. Bana normalde 2 aşamalı olan bu ameliyatın tek seferde yapılabileceğini söyledi. Ameliyattan iki sonra yürümeye başladım. Şu an hiçbir ağrım yok. İlk defa ağrısız adım atmanın ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyorum. Bu ameliyat sayesinde sadece yürümek değil, hayata yeniden başlamak gibi bir şey yaşadım. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'PROTEZ ENFEKSİYONUNDAN TEK AMELİYATLA KURTULMAK'

Tedavi süreci hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Azboy ise "Hastamız daha önce protez ameliyatı olmuş ama protezin yerinden çıkması, ardından gevşeme ve çökme sorunları yaşamış. Bu komplikasyonlar üzerine ağrıları devam edince bize başvurdu. Enfeksiyon şüphesiyle yapılan ileri testlerde kalçada ayrıca enfeksiyon tespit ettik. Genelde bu tip durumlarda iki aşamalı cerrahi uygulanır. Bu yöntemde iki ameliyat yapılır. Protez çıkarıldıktan geçici olarak kalçaya çimento konur. İki ay sonra çimento çıkarılıp yeniden protez yerleştirilir. Ancak biz, Zafer beyin protez enfeksiyonunu Almanya'da geliştirilen tek aşamalı yöntemle tedavi ettik" dedi.

TEK AŞAMALI PROTEZ DEĞİŞİMİ NASIL UYGULANIYOR

Prof. Dr. Azboy protez değişimi hakında şunları söyledi:

"Önce enfekte protez çıkarıyor. Daha sonra mekanik debridman denilen yöntemle enfekte dokular etkili bir şekilde temizleniyor. Ardından kimyasal ajanlar kullanılarak iltihaplı bölge dezenfekte ediliyor. Yara geçici olarak kapatılıyor. Tüm setler ve malzemeler dışarı çıkarılıyor. Yeni setler açılıyor. Yeni protez aynı seansta hastaya yerleştiriliyor. Böylece tek ameliyatla hastanın enfeksiyonu tedavi edilmiş oluyor. Böylece hasta kısa sürede ayağa kalkabiliyor, hastanede yatış süresi kısalmış oluyor ve kalça fonksiyonlarını kısa sürede geri kazanıyor. Nitekim, Zafer Bey de ameliyat sonrası hızla yürümeye başladı ve hastaneden kendi aracına kullanarak taburcu oldu."

'MULTİDİSİPLİNER TAKİP ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE KRİTİK'

Protez enfeksiyonlarının tedavisinde yalnızca cerrahinin yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Azboy,"Enfeksiyon uzmanları, mikrobiyoloji ve girişimsel radyoloji ile koordineli olarak çalışıyoruz. Hastanın tedavi sonrası dönemi de titizlikle takip ediliyor. Bu sayede kalıcı iyileşme sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.