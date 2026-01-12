Soğuk ve Rüzgara Uzun Süre Maruz Kalmanın Yüz Felci Riskini Artırabileceği Uyarısı

SOĞUK ve rüzgara uzun süre maruz kalmanın yüz felci riskini artırabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Banyo veya duş sonrası saçlar kurutulmadan dışarı çıkmak, yüz felcine davetiye çıkarabilir. Saçlar kurutulsa bile vücudun dış ortam ısısına uyum sağlaması için evde bir süre beklenmesi faydalıdır. Bazı hastalarda felç gelişmeden önce kulak arkasında ağrı görülebilir. Özellikle kulak arkasında başlayan ve orta şiddetteki ağrı yüz felci habercisi olabilir ve yüz felci belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması, kalıcı hasarın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, yüz felci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüz felcinin ne olduğundan bahseden Prof. Dr. Kazkayası, "Yüz felci (fasiyal paralizi), yüz mimik kaslarını kontrol eden 7. kraniyal sinirin hasarına bağlı olarak gelişen ve yüzün bir yarısında hareket kaybıyla seyreden bir klinik tablodur. Kadın ve erkeklerde benzer sıklıkta görülmekle birlikte; gebelik, doğum sonrası dönem, hipertansiyon, diyabet ve otoimmün hastalıkları olan bireylerde risk daha yüksektir" diye konuştu.

'YÜZ FELCİNE VİRÜSLER DE NEDEN OLABİLİR'

Yüz felcinin nedenlerine değinen Prof. Dr. Kazkayası, "Yüz felcinin kesin nedeni her zaman saptanamasa da olguların yaklaşık üçte ikisi 'idiopatik (nedeni saptanamayan)' olarak değerlendirilir. En sık kabul gören neden viral inflamasyondur. Herpes simpleks tip 1, varisella zoster ve Epstein-Barr gibi virüsler de sinirde iltihaplanmaya yol açabilir. Bu virüsler, daha önce vücuda girmişken stres, soğuk hava, fiziksel travma ve mevsimsel değişikliklerle yeniden aktive olabilir" dedi.

'SOĞUK ORTAMLAR RİSKİ ARTIRIYOR'

Soğuk ve rüzgara uzun süre maruz kalmanın yüz sinirinde hassasiyete neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Kazkayası, geçmişte yüz felcinin "şoför hastalığı" olarak adlandırıldığını hatırlattı. Araçlarda klima bulunmadığı dönemlerde açık camdan gelen rüzgara maruz kalan sürücülerde yüz felcinin sık görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Kazkayası, "Banyo veya duş sonrası saçlar kurutulmadan dışarı çıkmak da yüz felcine davetiye çıkarabilir. Saçlar kurutulsa bile vücudun dış ortam ısısına uyum sağlaması için evde bir süre beklenmesi faydalıdır" ifadelerini kullandı.

'KULAK ARKASINDAKİ AĞRI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Yüz felcinin en sık belirtilerinin yüzün bir yarısında hareket kaybı, ağız köşesinde sarkma, göz kapamada güçlük ve yüzde asimetri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazkayası, "Bazı hastalarda felç gelişmeden önce kulak arkasında ağrı görülebilir. Özellikle kulak arkasında başlayan ve orta şiddette olan ağrının yüz felcinin habercisi olabilir. Ağrının şiddetli olması ise prognoz açısından olumsuz bir işaret olabilir. Kulakta dolgunluk hissi, yüksek sese tahammülsüzlük ve tat duyusunda azalma da eşlik edebilen diğer belirtiler arasındadır" açıklamasında bulundu.

'TANI VE TEDAVİDE ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ'

Yüz felci tanısında ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin yanı sıra odyolojik testler, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkiklerinden yararlanıldığını belirten Prof. Dr. Kazkayası, "Gerek görülen hastalarda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile enfeksiyöz ya da tümöral nedenler dışlanabilir" dedi.

'HASTALARIN BÜYÜK KISMI İLK ÜÇ AYDA İYİLEŞİYOR'

Yüz felci geçiren hastaların yaklaşık yüzde 80-85'inde ilk üç ay içinde tama yakın iyileşme görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Kazkayası, "Yüzde 15-20 oranında hastada ise hafif ya da ciddi sekel kalabilir. Felcin tam olması, üç haftaya rağmen düzelme görülmemesi, ileri yaş, şiddetli kulak arkası ağrısı ve eşlik eden kronik hastalıklar iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

'BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEDEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN'

Prof. Dr. Kazkayası, "Soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkmaktan kaçınılması, rüzgara doğrudan maruziyetin azaltılması ve yüz felci belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması, kalıcı hasarın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı