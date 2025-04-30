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Yürüme Hızı Kalp Ritmini Etkiliyor

Yürüme Hızı Kalp Ritmini Etkiliyor
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Yeni bir araştırma, yürüme hızının kalp ritmi bozuklukları üzerindeki etkisini ortaya koydu. Saatte 5-6 km yürüyenlerin riski %35, 6 km ve üzeri yürüyenlerin riski ise %43 daha düşük.

YENİ bir araştırma, yürüme hızının kalp ritmini etkilediğini gösterdi.

İngiltere'deki Glasgow Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yürüme hızının kalp ritmi bozuklukları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, İngiltere Biyobankası'ndan topladıkları verilerle 420 binden fazla orta yaşlı bireyin 13 yıllık yürüyüş alışkanlıklarını analiz etti. Elde edilen bulgulara göre, saatte 5 ila 6 kilometre yürüyen kişilerde kalp ritmi bozukluklarına yakalanma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğu tespit edildi. Saatte 6 kilometrenin üzerinde yürüyenlerde ise bu oranın yüzde 43'e kadar çıktığı kaydedildi. Ayrıca, tempolu yürüyüş yapan bireylerde aritmi riskinin yüzde 27'ye kadar düştüğü gözlemlendi.

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Jill Pell, çalışmayla ilgili, "Bu, yürüme hızı ile kalp ritmi bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırmalardan biri. Bulgular, yürümenin vücuttaki metabolik ve iltihaplanma süreçlerini etkileyerek kalp sağlığına katkı sağlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Verilerde kaydedilen kalp ritmi bozuklukları arasında atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı), taşikardi (hızlı kalp atışı) ve bradikardi (çok yavaş kalp atışı) yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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