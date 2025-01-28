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Yumurta Tüketimi Hafızayı Güçlendiriyor

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Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin alzaymır hastalığına yakalanma riskini azaltabileceğini ve beyin sağlığını desteklediğini belirtti. Özellikle yumurtadaki kolin maddesinin hafızayı güçlendirdiği vurgulandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve alzaymır hastalığına yakalanma riskini azaltmada yararlı olabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hanoğlu, alzaymır ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını aktaran Hanoğlu, "Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin alzaymır hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle, yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Hanoğlu, yumurtanın yüksek kolesterol içeriği nedeniyle geçmiş dönemde sağlık açısından olumsuz olarak değerlendirilmesine rağmen günümüzde bu durumun değiştiğini aktardı.

Yumurtanın sadece bir besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini, kalp ve beyin sağlığı açısından faydaları bulunduğunu kaydeden Hanoğlu, dengeli bir diyette yumurtaya yer verilmesi gerektiğine değindi.

Yumurta gibi besinlerin, diyetisyen tarafından planlanan beslenme programı içinde tüketilmesi gerektiğini aktaran Hanoğlu, "Fiziksel egzersizler de diyete eklenmeli. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Dengeli bir diyet ve fiziksel aktivite, yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel unsurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Sağlık
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