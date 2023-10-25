Mardin'de aktarlık yapan Remzi Yağmurcu, kış aylarında öksürük ve soğuk algınlığına karşı tarçın, zencefil ve ıhlamurun birlikte tüketilmesinin sağlık için yararlı olduğunu belirtirken, yüksek tansiyonu olanlarda zencefil kullanılmaması uyarısında bulundu.

Yüksek tansiyonu olanlarda zencefil kullanılmaması uyarısı

MARDİN - Mardin'de 35 yıldır aktarlık yapan Remzi Yağmurcu, kış aylarında öksürük ve soğuk algınlığına karşı tarçın, zencefil bir de ıhlamur üçlüsü beraber tüketilmesi sağlık için yararlı olduğunu belirtirken, yüksek tansiyonu olanlarda zencefil kullanılmaması uyarısında bulundu.

35 yıldır aktarlık yapan Remzi Yağmurcu, kış aylarında öksürük ve soğuk algınlığına karşı kullanılan şifalı bitkilerin formüle uygun yapılması gerektiğini söyledi. Tarçın, zencefil bir de ıhlamur üçlüsü beraber tüketilmesi sağlık için yararlı olduğunu belirten Yağmurcu, ancak yüksek tansiyonu olan kişiler için zencefil tavsiye etmediğini ifade etti. Kullanılması durumunda çok az ve onunda gündüz kullanmasını tavsiye ettiğini dile getiren Yağmurcu, şöyle konuştu:

"Bunun sebebi devamlı hareket halinde oldukları için yüksek tansiyonunu yaptığı hareketlerle bertaraf etme şansı yüksektir. Öksürük ve soğuk algınlığı için gül hatmi, yarpuz, iğde ve rezene sütle veya kaynar suda 5 dakika kaynattıktan sonra bunu sabah akşam birer çay bardağı kullanılmasını öneriyorum. Ölçü çok önemlidir. Ölçüyü kaçırdığı zaman kişi fayda yerine zarar görmeye başlar. Bunu ölçülü bir şekilde kullanmak en idealdir. Kış aylarında ıhlamur, ada çayı sık kullanılmalıdır. Ada çayı özellikle kaynatılması demleme usulü olmalı. 2 çubuk alınıp kaynar suda ve ağzı kapalı olmak şartıyla demlendikten sonra birer çay bardağı tüketilmesini tavsiye ediyoruz."

Rahatlatan otların başında Melisa ve Karabaş otu geldiğini aktaran Yağmurcu, "Melisa ve Karabaş otu tüketildiği zaman 12 habbe alınır ve kaynar suda bir çay bardağı ağzı kapalı şekilde demlenmesi gerekiyor. Bütün bitkilerde uçucu gazlar olduğu için tükettiğimiz zaman bardağın ağzı 15 dakika kapatılması lazım. Kapatılmadığı takdirde içindeki mevcut olan faydalar havaya uçar. Normal bir su içmiş gibi olur" dedi.