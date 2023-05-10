Yozgat'ta mantar toplama sezonu açıldı: Uzmanlar uyarıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta vatandaşlar, yağışlar sonrasında çıkan mantarları toplamak için Çamlık Milli Parkı ve diğer ormanlık alanlara akın etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ise "Mantarın her zaman ölümcül olabileceğini düşünüp, ona göre hareket etmek gerekiyor, hassas olunması gereken halkımızın dikkatli olması gereken bir durumdur" uyarısında bulundu.

Yozgat'ta vatandaşlar, yağışlar sonrası mantar toplamak için ormanlık alanlara akın ederken; uzmanlar da zehirlenmelere karşı uyardı.

"BİLİNMEYEN MANTARLARI DA TOPLAMIYORUZ"

Veysel Bulut isimli vatandaş, bilinmeyen mantarları toplamadığını, mantar toplamaya çıkanların da bilmedikleri mantara dokunmamaları gerektiğini söyledi. Bulut, şunları söyledi:

"İki günden beri topluyorum, bir arkadaşım var o gösterdi, 'cincile mantarı' deniliyor, bunlar yenilebilir cinsten. Bilinmeyen mantarları da toplamıyoruz. Bakıyorum mor ise alıyorum, yoksa atıyorum. veya bunların beklemişleri var, onları da toplamıyorum, onları da olduğu yerde bırakıyorum, diğer sene mantar olarak çıkıyor. Bilinmedik mantarı toplamayacaklar, bilecekler, bilmeden mantar toplanmaz. Çiğ yenmeyecek, kronik hastalığı olanlar yemeyecek. Kronik hastalığı olanlar çiğ yediği zaman sağlık bakımından problemler yaşayabilir. Bunlar haşlanacak, haşlandıktan sonra yenmesi lazım. Nisan-mayıs ayında yağmur yağdıktan sonra çıkar. Yağmur yağdıktan sonra mısır patlağı gibi mantar çıkıyor derler."

"SAĞLIĞA ZARARLI ZEHİRLİ OLAN MANTARLARI YEMEMEMİZ LAZIM"

Hafta sonlarında hem spor yapıp hem de mantar topladığını belirten İbrahim Erayhan da şöyle konuştu:

"Hafta sonu hobi amaçlı mantar toplamaya geliyorum. Yozgat bu bakımdan hem çeşitliliği hem de verimliliği yüksek bir potansiyele sahip. Mantar konusunda dikkat etmemiz gereken konular da var. Sağlığa zararlı zehirli olan mantarları yemememiz lazım. Mantarların birçok faydaları da var. Kansere, bağışıklık sistemine antibakteriyel özelliği var. Hobi amaçlı geliyorum, topluyorum. Bunları çiğ tüketmemek de gerekiyor. ya pişirerek ya haşlayarak topladıktan sonra çok zaman geçirmeden tüketmek lazım, tüketmeden önce de güzelce mantarları yıkamak, temizlemek ve güzel pişirmek ve öyle yemeğe dikkat ediyoruz. Yağmur zamanı nisan-mayıs aylarında mantar artış gösteriyor, nemli topraklarda biraz daha hafif karanlık ağaç diplerinde genellikle artış gösteriyor. Topluyoruz, güzel oluyor. Hem spor yapmış oluyoruz hem de bunun faydalarından nasiplenmiş oluyoruz."

"MANTAR ZEHİRLENMELERİ ÖLÜMCÜL OLABİLMEKTEDİR"

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da yağışlarla birlikte doğada mantar popülasyonunun ve toplanmasının artması nedeniyle mantar zehirlenmesinin de bu dönemde çok arttığını dikkat çekti. Hekimler olarak her zaman mantarın tipine ve çeşitliliğine bakılması gerektiğine dikkat çektiklerini kaydeden Kozan, şu uyarıları yaptı:

"Mantar zehirlenmeleri ölümcül olabilmektedir. Mümkünse marketteki kültür mantarları haricinde tüketilmemesi önerilmektedir. Doğadan toplanan mantarların çeşitliliğine ve uygunluğuna maksimum dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda mantar yedikten iki saat sonra bilinç bulanıklığı, görme bulanıklığı, bulantı, kusma, nabız artışı, nabız düşüklüğü gibi hissiyatlar oluşabilir, onlara da dikkat edip hemen acil servise başvurmaları gerekmektedir. Mantarın her zaman ölümcül olabileceğini düşünüp, ona göre hareket etmek gerekiyor, hassas olunması gereken, halkımızın dikkatli olması gereken bir durumdur."