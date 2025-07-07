Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Koroner BT Anjiyografi Dönemi Başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Koroner BT Anjiyografi Dönemi Başladı
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koroner BT anjiyografi hizmete girdi. Yeni nesil cihaz sayesinde kalp damar hastalıkları daha hızlı ve yüksek çözünürlükle teşhis edilebilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kalp damar hastalıklarının erken tanı ve değerlendirilmesine olanak sağlayan yeni nesil cihaz hastanede hizmet vermeye başladı.

Bu cihaz sayesinde beyin, akciğer, kalp damar sistemi ve travma hastalarının görüntüleme işlemleri daha kısa sürede ve yüksek çözünürlükte gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, cihazla birlikte sadece bir tetkik değil, sağlıkta yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Kalbi besleyen koroner arterlerin detaylı görüntülenmesini sağlayan bu yöntemle, kalp krizi riski, damar darlıkları ve tıkanıklık gibi sorunların kısa sürede tespit edilebildiğini ifade eden Erkoç, işlemin birkaç saniye sürdüğünü ve yüksek görüntü kalitesiyle net sonuçlar verdiğini kaydetti.

Yozgatlıların artık ileri düzey kalp tetkikleri için başka illere gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Erkoç, kalp damar sağlığında erken tanının önemine dikkati çekerek, bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Sağlık
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