Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan bir hastanenin yoğun bakım servisinde mide bulandıran anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan hemşire, doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastanın karşısına geçip bir anda diş ipiyle dişlerini temizlemeye başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülere çok sayıda tepki gelirken hastanın durumdan rahatsız olup elini kaldırdığı ancak hemşirenin bu duruma aldırmadığı görüldü.

"GE R ÇEKTEN İĞRENÇ"

Daily Mail'de yer alan habere göre; görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak eleştirilerin odağı oldu. Kullanıcılar görüntülere, "Bu çok tuhaf! Bu kadında yolunda gitmeyen bir şeyler var", "Bu gerçekten çok iğrenç", "Bu kabul edilemez. Umarım yaptıklarının cezasını çeker" gibi yorumlar yaptı.

HEMŞİRE İŞTEN ÇIKARILDI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Geçen hafta başında bu uygunsuz davranış dikkatimize sunulduğunda derhal harekete geçtik. İşi askıya alarak ve ardından ilgili çalışanları işten çıkararak. Bu olay ekibimizin özverisini veya olağanüstü ilgisini yansıtmamaktadır. Böyle bir şeye tanık olan herkesi konuşmaya ve ihbar etmeye davet ediyoruz. Böylece hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Hasta sağlığını ve güvenliğini garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı.