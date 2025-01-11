Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu

Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir hastanede yoğun bakım servisinde görevli hemşire, hastanın başında diş ipiyle dişlerini temizledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde hastanın durumdan rahatsız olarak elini kaldırdığı görüldü. Hastane yönetimi hemşirenin işten çıkarıldığını duyurdu.

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan bir hastanenin yoğun bakım servisinde mide bulandıran anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan hemşire, doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastanın karşısına geçip bir anda diş ipiyle dişlerini temizlemeye başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülere çok sayıda tepki gelirken hastanın durumdan rahatsız olup elini kaldırdığı ancak hemşirenin bu duruma aldırmadığı görüldü.

"GE R ÇEKTEN İĞRENÇ"

Daily Mail'de yer alan habere göre; görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak eleştirilerin odağı oldu. Kullanıcılar görüntülere, "Bu çok tuhaf! Bu kadında yolunda gitmeyen bir şeyler var", "Bu gerçekten çok iğrenç", "Bu kabul edilemez. Umarım yaptıklarının cezasını çeker" gibi yorumlar yaptı.

HEMŞİRE İŞTEN ÇIKARILDI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Geçen hafta başında bu uygunsuz davranış dikkatimize sunulduğunda derhal harekete geçtik. İşi askıya alarak ve ardından ilgili çalışanları işten çıkararak. Bu olay ekibimizin özverisini veya olağanüstü ilgisini yansıtmamaktadır. Böyle bir şeye tanık olan herkesi konuşmaya ve ihbar etmeye davet ediyoruz. Böylece hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Hasta sağlığını ve güvenliğini garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
img

Setlere geri dönen ünlü oyuncunun son hali
img

Ahmet Hakan'ın petrol kokladığı anları tiye aldı! O anlar viral oldu
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Yunus Akgün, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Öğretmen atamalarında KPSS dönemi resmen sona erdi! İşte uygulanacak yeni yöntem

Öğretmen atamalarında KPSS dönemi bitti! İşte yeni sistemin detayları

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.