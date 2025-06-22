YKS Sınavında Baygınlık Geçiren Öğrenci Hastaneye Götürülmek İstemedi

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) etabında, baygınlık geçiren Defne Deniz (17), sedyeyle ambulansa taşınıp tedavi edildi.

AYT için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Defne Deniz, sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi. Görevlilerin ihbarıyla fakülteye sevk edilen sağlıkçıların sınav salonundan sedyeyle aldıkları Deniz, ambulansa taşındı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Defne Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmek istemedi. Deniz daha sonra ailesiyle fakülteden ayrıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, -