YKS Sınavında Baygınlık Geçiren Öğrenci Hastaneye Götürülmek İstemedi

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Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın AYT etabında baygınlık geçiren 17 yaşındaki Defne Deniz, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) etabında, baygınlık geçiren Defne Deniz (17), sedyeyle ambulansa taşınıp tedavi edildi.

AYT için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Defne Deniz, sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi. Görevlilerin ihbarıyla fakülteye sevk edilen sağlıkçıların sınav salonundan sedyeyle aldıkları Deniz, ambulansa taşındı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Defne Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmek istemedi. Deniz daha sonra ailesiyle fakülteden ayrıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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