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Yiğit Çolak'ın Annesi Ameliyat Sonrası Yoğun Bakımda Tutulacak

Yiğit Çolak, annesi Bahar Öztan'ın ameliyatının uzun ve komplike geçtiğini belirterek, bir süre yoğun bakımda kalacağını açıkladı. Çolak, önemli bir hafta olduğunu ve atlatacaklarını söyledi.