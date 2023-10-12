Yiğit Çolak'ın Annesi Ameliyat Sonrası Yoğun Bakımda Tutulacak
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Yiğit Çolak, annesi Bahar Öztan'ın ameliyatının uzun ve komplike geçtiğini belirterek, bir süre yoğun bakımda kalacağını açıkladı. Çolak, önemli bir hafta olduğunu ve atlatacaklarını söyledi.
Yiğit Çolak annesi Bahar Öztan'ın ameliyatının planlanandan uzun ve komplike geçtiğini belirterek, bir süre yoğun bakımda tutulacağını açıkladı.
Yiğit Çolak 'Bu hafta bizim için önemli bir hafta, allahın izniyle atlatacağız' dedi.
Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderi
Kaynak: Magazinkolik / Sağlık