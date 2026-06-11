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Yeşilay bağımlılıkla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor

Yeşilay bağımlılıkla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor
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Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün, kentte yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı ve pazar günü düzenlenecek bisiklet turuna tüm halkı davet etti.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün, düzenlediği basın toplantısında kent genelinde yürüttükleri çalışmaları paylaştı. Okullardaki eğitimlerden bağımlılıkla mücadele desteklerine kadar pek çok konuya değinen Gün, hafta sonu düzenlenecek bisiklet turuna tüm Denizli halkını davet etti.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün, düzenlediği basın toplantısıyla Yeşilay'ın kentteki faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ait projeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Denizli'de bağımlılığın her türüyle kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Gün, sağlıklı bir toplum yapısı için eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Okullarda sağlıklı yaşam seferberliği

Gelecek nesilleri bağımlılık riskine karşı korumayı hedeflediklerini belirten Şube Başkanı Fatih Gün, Denizli'deki okullarda "Sağlıklı Yaşam" temalı eğitimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Eğitimlerin uzman kadrolar eliyle yürütüldüğünü kaydeden Gün, öğrencilere erken yaşta farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Uzman psikologlar eşliğinde profesyonel destek

Bağımlılık sarmalındaki vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu hatırlatan Gün, Yeşilay bünyesinde görev yapan özel danışmanlar ve psikologlar eşliğinde yürütülen rehabilitasyon süreçlerine dikkat çekti.

Toplantıda, modern çağın en büyük tehditlerinden biri olan telefon (teknoloji) bağımlılığının yanı sıra kumar, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden vatandaşlara yönelik çok önemli ve kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

"Pazar günü pedalları sağlık için çeviriyoruz"

Başkan Fatih Gün, toplantının sonunda Denizli halkına anlamlı bir çağrıda bulundu. Hem sağlıklı yaşama dikkat çekmek hem de bağımlılığa karşı tek yürek olmak adına bu pazar günü büyük bir bisiklet turu gerçekleştireceklerini müjdeleyen Gün, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı bir gelecek ve bağımlılıktan uzak bir yaşam için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Pazar günü gerçekleştireceğimiz bisiklet turuna yedi dışından yetmişe tüm vatandaşlarımızı, aileleriyle birlikte katılarak bize destek olmaya davet ediyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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