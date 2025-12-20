Haberler

Yerli mobil dijital röntgen cihazı, Rize'de hizmete sunuldu

ASELSAN tarafından geliştirilen ve yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme ile saniyeler içinde raporlama imkanı sunan mobil dijital röntgen cihazı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunuldu.

Bu yıl ASELSAN tarafından 30 adet geliştirilip üretilen mobil dijital röntgen cihazı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu. Yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme ve saniyeler içinde raporlama imkanı sunan cihaz, yoğun bakım, acil servis ve yatak başı görüntülemeye ihtiyaç duyan hastalar için hafif ve ergonomik tasarım, motorize sürüş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneği ile hastane içinde hızlı, güvenli ve kesintisiz bir kullanım imkanı sağlayacak.

'DAHA HIZLI ÇEKİM SÜRELERİNE SAHİP OLMUŞ OLDUK'

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Gürkan Altuntaş, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, üreten sağlık vizyonu çerçevesinde sağlıkta yerli ve milli üretimin kullanımı ve yaygınlaştırılması amacıyla üretilen, tamamen yerli ve milli teknoloji ASELSAN tarafından üretilen dijital mobil röntgen cihazımız, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün itibarıyla kullanıma başlamıştır. Cihazımız ilk etapta 30 tane üretilmiş olup, tüm Türkiye'de sağlık sektöründe hizmete sunulmuş, bir tanesi de bugün itibarıyla ilimizde hizmete sunulmuş bulunmaktadır. Biz de yeni teknolojiyle daha hızlı çekim sürelerine sahip olmuş olduk. Hastalarımız, yattığı servislerde yataklarında, yataklarından taşınmadan, oda konforunda çekimlerini artık cihazımızla çok güvenli bir şekilde, yerli ve milli teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmekteyiz" dedi.

'ÇOK GURUR DUYDUM'

Altuntaş, "Cihazımızın ilimize kazandırılmasında ve bu teknolojileri ülkemizde sağlık hizmetine sunulmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve değerli tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunarız. Önce kendim, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, milli teknolojinin üretilmesi ve hizmete sunulması konusunda çok gurur duydum. Aynı şekilde tüm yurttaşlarımızın da gurur duyacağını düşünüyorum. Artık hastalar yattığı servislerde, kliniklerde eğer röntgen ihtiyacı olduğu zaman, yatağından taşınmadan, ilgili röntgen ünitesine gitmeden, yatak başında, bu cihazımızla çok güvenilir bir şekilde ve doğruluğu yüksek bir oranla çekimlerini gerçekleştirebileceğiz" diye konuştu.

'RÖNTGEN CİHAZI AYAĞIMIZA KADAR GELMEKTE'

Daha önce röntgen servisine gitmek zorunda kaldıklarını belirten hasta Şahin Karakaya, "Ayın 8'inden beri burada yatmaktayım. Mobil cihaz, hastalar için çok kolaylık getirmektedir. Daha önce röntgen servisine gitmemiz gerekiyordu, şu anda röntgen cihazı ayağımıza kadar gelmekte. Bu konuda bizim için çok kolaylık oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
