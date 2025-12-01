Haberler

Yenidoğanlarda Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat!

Yenidoğanlarda Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Dikkat!
Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, sonbahar ve kış aylarında bebeklerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale geldiğini vurguladı. Ailelere erken müdahale ve hijyen önlemlerinin önemini hatırlattı.

SONBAHAR ve kış aylarının gelmesiyle birlikte bebeklerin, özellikle yenidoğanların, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale geldiğini belirten Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, "Bağışıklık sistemi tam gelişmemiş yenidoğanlar, aşıları tamamlanmadığı için enfeksiyon kapma riski taşıyor. Özellikle kapalı alanlarda bir araya gelmeleri bu risk artıyor" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, aşıları tamamlanmamış bu en hassas grubun kapalı ortamlarda bir araya gelmesiyle enfeksiyon kapma riskinin belirgin şekilde arttığı uyarısında bulundu. Ailelerin dikkat etmesi gereken bu kritik sağlık sorununda, virüslerin hızına dikkat çeken Dr. Öktem, "Adenovirüs ve RSV gibi virüsler bebeklerde hızla alt solunum yoluna inerek ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle en küçük belirtiyi fark ettiğiniz anda acil servise veya yenidoğanpolikliniğine başvurmak hayati önem taşıyor" dedi.

YENİDOĞANLARDA RİSK FAKTÖRLERİ

Solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle yeni doğan döneminde ciddi risk oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Öktem, "Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş bebekler, aile büyüklerinden veya kardeşlerinden enfeksiyon kapabilir. Solunum sıkıntısı, hızlı solunum, apne, morarma, öksürük ve ateş gibi belirtiler görülüyorsa vakit kaybetmeden acil servise veya yenidoğan polikliniğine başvurmak gerekir" diye konuştu.

KORUYUCU ÖNLEMLER VE TEDAVİ

Riskli bebeklerde pasif bağışıklık sağlayan aşı uygulamalarının bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öktem, "Mart ile Kasım ayı arasında RSV için kriterleri karşılayan bebekler, pasif bağışıklık ile korunabiliyor. Gebelik döneminde anneye uygulanan bazı aşılar da doğum sonrası bebeğin enfeksiyona karşı korunmasına yardımcı oluyor. Tedavi süreci genellikle fizik muayene, akciğer grafisi, ultrason ve kan testleri ile başlıyor. Gerektiğinde antibiyotik uygulanabiliyor, sıvı ve beslenme desteği sağlanıyor. Solunum sıkıntısı olan bebeklerde ise mekanik ventilatör desteği gerekebiliyor" ifadelerini kullandı.

Ailelere önemli önerilerde bulunan Doç. Dr. Öktem, "En küçük belirtiyi fark ettiğinizde geç kalmadan profesyonel destek alın. Özellikle prematüre ve risk grubundaki bebeklerde erken müdahale hayat kurtarır. Evde hijyen önlemleri, kapalı alanlarda kalabalıktan kaçınmak ve aşı takvimini aksatmamak da riski azaltır" diye konuştu.

