Yenidoğan Cerrahisi Kursu Adana'da gerçekleştirildi

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen "Yenidoğan Cerrahisi Kursu", Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuk cerrahisi asistanları ve genç uzmanlar, iki gün süren eğitim programında bir araya geldi.

Başkent Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulkerim Temiz, kursa ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu tür eğitimlerin genç cerrahların mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Farklı kurumlardan gelen deneyimli hocaların bilgi ve tecrübelerini paylaşması, eğitim sürecine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Temiz, kursun içeriğine değinerek eğitim programının teorik anlatımlarla sınırlı kalmadığını belirtti. Programın özellikle saha pratiğine uygun şekilde planlandığını vurgulayan Temiz, yenidoğan yoğun bakımına yönelik uygulamalar ile cerrahi tekniklerin pratiğe dönük eğitimlerle desteklendiğini söyledi. Katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Eğitim Kurulu Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Şencan ise derneğin eğitim faaliyetlerine dikkat çekerek, "Eğitim kurulu olarak yıl içinde toplam 7 adet temel eğitim kursu düzenliyoruz" dedi.

Şencan, bu kursların temel amacının ülke genelinde standart bir eğitim düzeyi oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde tüm çocuk cerrahisi asistanları arasında bilgi, deneyim ve beceri paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu kurslara ilginin yüksek olduğunu belirten Şencan, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen başvurularla program kısa sürede doldu" ifadelerini kullandı.

Teorik oturumların yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı programda, yenidoğana cerrahi yaklaşım, solunum ve dolaşım desteği ile cerrahi teknikler ele alındı. Uygulamalı bölümlerde cerrahi anastomoz ve stoma tekniklerine yönelik pratik çalışmalar gerçekleştirildi. Klinik senaryolar üzerinden yapılan interaktif oturumlarla katılımcıların karar verme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. - ADANA

