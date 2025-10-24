Yeni Yönetmelik ile Tıbbi Laboratuvarlarda Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

TIBBİ laboratuvarlarda, klinik karar destek sitemi ve yapay zeka tekniklerinin kullanımına altyapı sağlayan 'Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 'Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, insan sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi, tanı, tedavi ve izleme süreçlerinde hizmet veren tüm tıbbi laboratuvarların kuruluş, ruhsatlandırma, denetim ve çalışma esaslarını yeniden düzenliyor. Buna göre; tıbbi laboratuvarlar artık hizmet kapsamı ve teknik donanımlarına göre sınıflandırılacak. Biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, genetik ve doku tipleme laboratuvarları için ayrı kriterler getirildi. Bölge laboratuvarı, ulusal referans laboratuvarı ve test bazında yetkili laboratuvar gibi yeni tanımlar da yürürlüğe girdi.

YAPAY ZEKA KULLANIMINA ALTYAPI SAĞLANIYOR

Laboratuvar süreçlerinde yapay zeka ve klinik karar destek sistemlerinin kullanımına altyapı kazandırılıyor. Bu sistemler, yalnızca laboratuvar uzmanlarının karar süreçlerine destek amaçlı kullanılabilecek. Sonuçların doğruluğu ve raporların onayı ise tamamen tıbbi laboratuvar uzmanlarının sorumluluğunda olacak. Ayrıca; gen, hücre, RNA/DNA temelli tedavi, kök hücre, rejeneratif tıp ve nano tıp laboratuvarları için düzenlemeler yönetmelikte yer aldı. Bu alanlarda faaliyet gösterecek laboratuvarların, bakanlık tarafından belirlenen etik, teknik ve kalite standartlarına uygun şekilde ruhsatlandırılması zorunlu olacak.

TIBBİ LABORATUVARLAR BİLİMSEL KOMİSYONU OLUŞTURULACAK

Tıbbi laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi, kalitesinin yükseltilmesi ve laboratuvar faaliyetlerinin bilimsel temellere dayandırılması amacıyla bakanlıkça Tıbbi Laboratuvarlar Bilimsel Komisyonu oluşturulacak. Komisyon; tıbbi laboratuvarlara ilişkin alanında uzmanlaşmış ve bu alanda bilimsel veya mesleki deneyimi bulunan en az doçent veya eğitim görevlisi unvanına sahip üyelerden oluşacak.

4 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği' ve 10 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği' yürürlükten kaldırıldı.