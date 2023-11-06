Yeni Delhi'deki Hava Kirliliği Nedeniyle İlkokullar Kapatıldı

Delhi Eğitim Bakanı Atishi Marlena, artan hava kirliliği seviyeleri nedeniyle Yeni Delhi'deki tüm ilkokulların 10 Kasım'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Hava kirliliği seviyelerinin yüksek seyretmesi nedeniyle çevrimiçi derslere geçme seçeneği sunulacak.

1. Hindistan Kapısı'ndan çeşitli görüntüler

2. Kapatılan ilkokulların çeşitli görüntüleri

3. Hava kirliliğinden çeşitli görüntüler

4. Hava kirliliğini kontrol altına almak için su püskürtülmesinden çeşitli görüntüler

Delhi Eğitim Bakanı Atishi Marlena, ulusal başkent ve çevresinde artan hava kirliliği seviyeleri nedeniyle Yeni Delhi'deki tüm ilkokulların 10 Kasım'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Bakan Pazar günü yaptığı açıklamada, ilkokulların kapalı kalmaya devam devam edeceğini ve 6-12. sınıf öğretmenlerine çevrimiçi ders işleme seçeneği sunulduğunu söyledi.

Marlena, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden Pazar günü yaptığı açıklamada, "Hava kirliliği seviyelerinin yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle, Delhi'deki ilkokullar 10 Kasım'a kadar kapalı kalacak. 6-12. sınıflar için ise çevrimiçi derslere geçme seçeneği sunuluyor" ifadesini kullandı.

Hava Kalitesi ve Hava Tahmin ve Araştırma Sistemi'ne göre, başkent Yeni Delhi'de Pazar günü kaydedilen genel hava kalitesi endeksi 482 olarak ölçülürken, bu değer "ciddi" kategorisinde yer alıyor.

Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Yeni Delhi ve çevresini bir sis örtüsü kaplarken, çok sayıda kişi gözlerde kaşıntı, boğaz ağrısı ve nefes alma şikayetleri yaşadı.

Yeni Delhi'de normalde hava kirliliği Kasım'dan Şubat'a kadar süren kış aylarında artıyor. Özellikle Pencap ve Haryana gibi yakındaki eyaletlerde çiftçilerin anız yakması bu artışın başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Diğer nedenler arasında ise inşaat ve yıkım faaliyetleri ve araçlardan kaynaklanan hava kirliliği yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)