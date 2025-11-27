Yemekten sonra 'gaz çıkarma yürüyüşü' gerçekten sağlığa faydalı mı?

Gaz çıkarmak, çoğu insan için asla itiraf edilemeyecek bir şey.

Ancak yemekten sonra biriken gazı boşaltmak için yapılan 'gaz yürüyüşü', sosyal medyada bir sağlık trendi haline geldi.

Profesyonel ev ekonomisti ve aktris Mairlyn Smith bu trendin öncülerinden.

Smith'in kocasıyla yaptığı yürüyüşlerin videoları Instagram ve TikTok'ta milyonlarca kez izlenmiş.

"Yıllar önce, akşam yemeğinden sonra köpeğimizi yürüyüşe çıkarırdık ve buna 'gaz yürüyüşü' derdik, çünkü dışarı çıkıp gaz çıkarır ve suçu köpeğe atardık" diye açıklıyor.

'Gaz yürüyüşü' neden sağlık için iyi?

Adı komik gelse de "gaz çıkarma yürüyüşleri" gerçekten sağlık için yararlı olabilir.

Öncelikle yemek yedikten sonra biriken gazın dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Yiyecek, su veya tükürük yutarken az miktarda hava da yutarız ve bu hava sindirim sisteminde birikir. Ayrıca sindirim sırasında ve sindirimi zor olan yiyecekleri yediğinizde de gaz birikebilir; bazı ilaçlar ve gıda intoleransı da daha sık gaz çıkarmaya yol açabilir.

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Smith, sekiz adet çok satan yemek kitabının da yazarı.

"Yürürken, aslında gastrointestinal (sindirim) sisteminize masaj yaparsınız. Bu da tüm gazın dışarı çıkmasına yardımcı olur ve sağlığınız için gerçekten iyir" diyor

Egzersiz ayrıca, kalın bağırsakta bulunan mikroorganizmaların, özellikle de kısa zincirli yağ asitleri üretenlerin sayısında olumlu bir değişiklik sağlıyor. Bunlar bağırsak sağlığı için faydalı maddeler.

İngiltere'de sindirim sistemi hastalıkları alanında bir hayır kurumu olan Guts UK'nin enformasyon sorumlusu Julie Thompson, "Mikroplar ayrıca bağırsakta doğal olarak bulunan safra asitleri adı verilen bazı diğer maddeleri de değiştirir. Bu iki değişiklik de bağırsak hareketliliğini artırır ve bu da kabızlığı iyileştirir ve insanların gaz çıkarmalarına yardımcı olur" diye açıklıyor.

Yürüyüşün kardiyovasküler (kalp-damar) sağlığına yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek ve ani yükselmesini önleyerek tip 2 diyabet gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabileceği biliniyor.

"Yemek yedikten sonra oturmayıp, hareket ettiğinizde kaslarınız yemekten sonra dolaşımdaki kan şekerini bir sünger gibi emer" diye açıklıyor Smith.

"Bu, riski azaltmanın tek yolu değil ama sürekli yaptığınızda durumunuzu kat be kat iyileştirecek küçük alışkanlıklardan biri."

'Gaz yürüyüşü' ve lifler

Lif hakkında bir kitap yazan İngiltere merkezli beslenme uzmanı Emma Bardwell, "gaz yürüyüşleri"nin daha fazla lif tüketme hedefine daha rahat ulaşmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

"Dünya genelinde, yaklaşık %90'ımızın önerilen günlük 30 gram lif miktarına ulaşamadığını biliyoruz. Ancak bence insanları caydıran şey, şişkinlik ve gaz gibi birçok yan etki ihtimali. Bu yüzden bu 'gaz yürüyüşleri' mükemmel bir yardımcı."

Lif tüketimi, sağlığa birçok faydası olduğundan önemli bir konu.

Bardwell "Kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Kan şekeri seviyenizi kontrol etmenize yardımcı oluyor. Kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Hatta kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve hatta bazı kanser türleri, özellikle kolorektal (bağırsak-rektum) kanseri gibi hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor" diyor.

Lif ayrıca bağırsak mikrobiyomunu oluşturan bağırsak mikroplarını da besliyor.

"Bu mikroplar lifleri yiyor, fermente ediyor ve metabolitler oluşturuyor. Bu metabolitler vücutta dolaşarak B12 gibi vitaminlerin sentezlenmesinden, serotonin gibi nörotransmitterlerin oluşturulmasına kadar sayısız fayda sağlıyor.

"Hatta ruh hali gibi konularda bile yardımcı olabilir."

Ruh sağlığına faydaları

Dışarı çıkıp yürüyüş yapmak, egzersiz endorfin ve serotonin gibi iyi hissettiren kimyasalların üretilmesini sağladığı için ruh sağlığını güçlendirebilir.

Ayrıca endişelerinizden uzaklaşmanıza ve daha iyi uyumanıza, ilişkilerinizi geliştirmeye de yardımcı olabilir.

Smith, kendisinin de kocasının da kariyerleriyle meşgul insanlar olduklarını ve yürüyüşün birlikte vakit geçirmek için iyi bir yol olduğunu söylüyor.

"Kocam yanımda olmadığında bir arkadaşımla veya komşumla yürüyüşe çıkıyorum ve bu iletişim kurmak için çok iyi bir yol" diyor.

Smith, Covid salgını sırasında insanları eğlendirmek amacıyla kocasıyla yaptığı gaz yürüyüşlerini Instagram'da paylaşmaya başlamış. 2023'te ise buzda kayarak travmatik beyin hasarı almış ve bu videoları kaydetmek iyileşme sürecinin bir parçası haline gelmiş.

"Telefonumu aldım ve bu konuyu konuşmaya başladım ve 'Eğer böyle hatırlanacaksam bu çok komik olacak' diye düşündüm" diyor.

'Gaz yürüyüşü' nasıl yapılır?

İdeal olarak her yemekten sonra hareket etmeniz iyi, ancak en iyi zaman, çoğu insan için ana öğün olan akşam yemeği sonrası.

Kesin kurallar olmasa da beslenme uzmanı Emma Bardwell, yemeğin sindirilmeye başlaması için yaklaşık 30 dakika ila bir saat beklemenizi öneriyor. Yürüyüşün uzun veya yorucu olması gerekmiyor.

"On dakikadan bahsediyoruz. İşleri fazla karmaşıklaştırmaya gerek yok" diyor.

Tek ihtiyacınız olan rahat bir çift ayakkabı ve iklime uygun giysiler.

Bardwell, sosyal medyada sağlığın bazen elitist ve pahalı hilelerle gereğinden fazla karmaşık hale getirildiğini söylüyor.

"Yemekten sonra yürüyüş yapmak gibi basit bir eylemden söz ediyoruz ve bu çoğu insan için ulaşılabilir bir şey. Tamamen ücretsiz" diyor.

'Gaz yürüyüşü" mucidi Mairlyn Smith de bunu rutininize dahil etmenin daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayan "harika bir küçük alışkanlık" olarak teşvik ediyor.

"Bu küçük ipuçları, yolunuzdan sapmamanıza ve kendinizi en iyi hissetmenize yardımcı olacak eylemler" diyor.

"Tek amacım insanları koltuktan kalkmaya teşvik etmek olduğu için bunun bu kadar popüler hale gelmesi beni çok heyecanlandırıyor" diye de ekliyor.