Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen 'Aşure Günü'nde, hastalara ve çalışanlara aşure ikramında bulundu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşure günü vesilesiyle hastane yemekhanesinde bizzat aşure pişirerek hastane personeline ve hastalara ikram etti.

Başhekim Prof. Dr. Yiyit, kutlamanın hastane ortamında yarattığı güzel atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Aşure gününü hastanemizde hep birlikte kutlamak hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız için moral kaynağı oldu. Bu tür etkinlikler, hastane ortamında pozitif bir atmosfer oluşturuyor ve hastalarımızın moralini yükseltmeye yardımcı oluyor."

Aşure ikramında bulunulan hastalar ve sağlık çalışanları Prof. Dr. Yiyit'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.