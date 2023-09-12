YEDAŞ Çalışanları Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Başlattı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, toplumun ihtiyaç duyduğu kan stoklarını artırma ve hayat kurtarma amacıyla 'Kızılay Kan Bağışı Kampanyası' başlattı. Türk Kızılay, Türkiye genelinde kan ihtiyacının karşılanması ve kan stoklarının sürdürülebilir bir şekilde tutulması için sürekli olarak kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Bu asil amaç doğrultusunda YEDAŞ çalışanları da seferberlik ilan etti ve bir araya geldi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, toplumun ihtiyaç duyduğu kan stoklarını artırma ve hayat kurtarma amacıyla ' Kızılay Kan Bağışı Kampanyası' başlattı.

Türk Kızılay, Türkiye genelinde kan ihtiyacının karşılanması ve kan stoklarının sürdürülebilir bir şekilde tutulması için sürekli olarak kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Bu asil amaç doğrultusunda YEDAŞ çalışanları da seferberlik ilan etti ve bir araya geldi.

"Kan bileşeni stokları azaldı"

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Son dönemde artan hava sıcaklıkları ve yaz mevsiminde çalışanların izin dönemi nedeniyle kan bağışlarında azalma ve kan bileşeni stoklarında düşüş yaşanmıştır. Kan bileşeni stoklarımızı ihtiyacı karşılayacak bir seviyede tutabilmek amacıyla düzenlenen kan bağış kampanyaları çok kıymetlidir. Kan bağışı çağrımıza destek veren YEDAŞ'a ve bağışta bulunan çalışanlarına farkındalıklarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Toplumsal farkındalık önemli"

Etkinliğe katılan YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla ise "Bizler sadece enerji alanında değil sosyal alanlarda da vatandaşın yanındayız. Amacımız dayanışmayla vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. YEDAŞ olarak yılda en az 1 kez Kızılay ile ortaklaşa hareket ederek kan bağışında bulunuyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Umarız bu kampanya ile kan stoklarını arttırmada önemli bir katkı sağlar ve daha fazla insanın hayatını kurtarmamıza yardımcı olur" diye konuştu. - SAMSUN