Yaşam Savaşını Kazanan Elisa İlk Ayakkabısını Aldı

Adana'da prematüre olarak dünyaya gelen ve serebral palsiyi yenerek 4 yaşında ilk adımlarını atan Elisa, ailesinin inancı ve mücadelesiyle ilk ayakkabısını aldı. Anne Zeynep Kalık, kızının tedavisi için öğretmenliğe ara verdiğini söyledi.

Önce yaşam savaşını, sonra yürüme savaşını kazandı: İlk ayakkabısını almaya 20 kişi gitti

Elisa, 4 yaşında ilk adımlarını attı

İlk ayakkabısını 4 yaşında 20 kişi aldı, aile sevinç gözyaşı döktü

Anne Zeynep Kalık:

"Kızımın tedavisi için öğretmenliğe ara verdim"

ADANA - Adana'da prematüre olarak dünyaya gelen ve uzun tedaviler sonucu hayata tutunan minik Elisa, serebral palsiyi de yenerek 4 yaşında ilk adımlarını attı. Ailesinin inancı ve mücadelesi sonunda Elisa 4 yaşında ilk adımlarını attı ve ailesi ilk ayakkabısını aldı. Anne Zeynep, "Kızıma ilk ayakkabısını 20 kişi almaya gittik. Herkes ayakkabıyı alırken ağladı. Kızım çok güçlü" dedi.

28 haftalık prematüre olarak dünyaya gelen Elisa, uzun ve zorlu tedaviler sonucunda hayata tutunmayı başardı. Ancak minik Elisa'da ileri derece prematüreye bağlı beyin hasarının sebep olduğu nörogelişimsel sorunlar sebebiyle serebral palsi tanısı konuldu. Tanının konulmasının ardından minik Elisa'nın zorlu yaşam mücadelesi de başlamış oldu. Medical Park Seyhan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde tedaviye başlayan minik Elisa, yoğun bir tedavi gördü.

4 yaşında ilk adımlarını attı

Haftanın 6 günü süren tedavilerin ardından ailenin inancı ve sabrıyla Elisa, 4 yaşında desteksiz yürümeye başladı. Ayrıca minik kıza ailesi de ilk ayakkabılarını aldı. Anne Zeynep Kalık, kızına ilk ayakkabısını almaya 20 kişi gittiklerini ve herkesin ayakkabı alırken ağladığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Kalık, 4 yıl süren tedavi boyunca kızına olan inancını hiç kaybetmediğini dile getirdi. Öğretmenlik olan mesleğine Elisa'nın tedavisi için ara verdiğini ve kızının yürümesi için her türlü fedakarlığı yaptığını ifade eden Kalık, "Kızım 3 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hiçbir şeyin farkında değildik. 8. ayda ben ters giden bir şeyler olduğunu anladım. Hastaneye götürdüğümüzde kızıma serebral palsi tanısı konuldu. Fizik tedavi sürecimiz başladı ve haftanın 6 günü fizik tedavi gördü" diye konuştu.

"Herkes Elisa'nın gözünün içine bakıp ağladı"

Kızının bu süreçte gevşetme ameliyatı da olduğunu belirten Kalık, "Kızım artık bağımsız yürümeye başladı. Halen fizik tedavimiz devam ediyor. Ben öğretmenliğime ara verdim kızımın tedavisi için. Şuan onunla birlikte koşturuyorum. Çok şükür mükafatını almaya başladık. İlk ayakkabısını 4 yıl sonra aldık. Tarif edilemez bir duygu. 20 kişi gittik ayakkabısını almaya ve herkes Elisa'nın gözünün içine bakıp ağladı" ifadelerini kullandı.

"Yüz güldüren sonuçlar alınıyor"

Medical Park Seyhan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde görevli Uzm. Dr. Tuğba Yalçın, "Serebral palsi çocukluk çağının en sık özürlülük nedenlerindendir. Erken dönem başlanan etkin ve yoğun rehabilitasyon teknikleriyle yüz güldüren sonuçlar alabilmek mümkündür" dedi.

Serebral Palsi hastalığında rehabilitasyonun amacı ve önemine değinen fizyoterapist Turhan Ayyıldız, "Serebral palside rehabilitasyonun ilk ve en önemli amacı çocuğu günlük yaşama alıştırmaktır. Günlük yaşamda çocuğun fonksiyonelliğini en üst seviyeye çıkartmak için çocuğa uygun egzersiz seçimi oldukça önemlidir. Yapılan aktivitelerin çocuğa yeni beceriler katabilmesi, hayatın içine uyarlanabilmesi ve ailenin bilinçlendirilmesi rehabilitasyonun başarısında en önemli detaylardır"şeklinde konuştu.