Yaşam mücadelesini 4'üncü gününde kaybeden Ayça'nın organları 3 kişiye umut oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen otomobilde yaralanan 3 kişilik aileden Ayça Bektaş(21), 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında, Bursa- Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'yagiden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil,yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonrayağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü Bektaş ile araçtaki eşi Seval Bektaş ve kızı Ayça Bektaş yaralandı. Olay yerinepolis, jandarma ve sağlık ekiplerisevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ayça, daha sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayça, 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan anne ve babası da tedavinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybeden Ayça'nın önce beyin ölümü gerçekleşti. Bu sürede ailesinin organ bağışına izin vermesi ileBursaUludağ ÜniversitesiTıp Fakültesive Acıbadem Hastanesinden gelen ekipler, Ayça'nın karaciğeri ile 2 böbreğini 3 saat süren operasyonla aldı.

Ayça'nın karaciğeri Yenişehir havaalanından Sağlık Bakanlığı uçağı ile Antalya'ya, böbrekleri ise Bursa'dan ulusal dağıtımla organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Operasyonun ardından açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Fuat Aksoy, "Hasta 21 yaşında, trafik kazası sonucu vefat etmiş. Ailesi organ bağışında bulunmuş. Bugün buraya karaciğer ve 2 böbrek bağışı için geldik. Bu organların çıkarılmasıyla beraber, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut kaynağı oldu. Her ne kadar çok zor olmuş olsada 21 yaşında bir gencin vefat etmesi, 3 kişiye umut vaat etmiş oluyor. Karaciğeri Antalya'ya göndereceğiz. Böbrekleri de 2 hastamıza ulusal dağıtımla nakledilecek. Organ bağışının ülkede sayısının artırılması gereken konular. Tabi toplumsal farkındalık gerekiyor. Tabi zor bir karar. Ama aile buna irade göstermiş, kabul etmişler. İnsanların bu konuda farkında olması, diğer insanlara umut olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.