Yapay Zeka ile İlaç Yan Etkileri Azaltılıyor

Bu yıl 9'uncu kez düzenlen Uluslararası BAU İlaç Tasarım Kongresi başladı. Kongrede hastalıkları iyileştirmede yeni tedavilerin keşfine yönelik ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra yapay zeka ile ilaçların yan etkilerinin yok edilmesine yönelik çalışmalar ele alınıyor.

BAU İlaç Tasarım Kongresi, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında BAU Beşiktaş Kampüsü'nde düzenleniyor. Kongre, her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında akademi ve endüstride tanınmış bilim insanlarını konuk ediyor. Kongre kapsamında araştırmacılar, yeni nesil ilaçların keşfi ve geliştirilmesi, özgün ilaç tasarımı ve önemli hastalıkların tedavilerinde gelinen son noktayı tartışacaklar. Kongrenin açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı yaptı.

DURDAĞI: YAPAY ZEKAYI YAN ETKİLERİN AZALTILMASI İÇİN DE KULLANIYORUZ

Kongrede konuşan Prof. Dr. Serdar Durdağı, ilaçların yan etkilerinin en aza indirilmesi ve yok edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldığını söyledi. Prof. Dr. Serdar Durdağı, kongrede yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojilerinin ilaç tasarımlarında ve yan etkilerin azaltılmasında kullanılması çalışmalarına dikkat çekti. Durdağı "Yapay zeka teknolojilerini sadece yeni ilaçların geliştirilmesi için değil aynı zamanda var olan yan etkilerin azaltılması için de kullanıyoruz. Hem hedefli tedaviler hem de yan etkilerin azaltılması noktasında özellikle derin öğrenme yaklaşımları artık akademik çalışmalarda ve endüstride çok sıklıkla kullanılmaya başlandı. Özellikle deneysel veriler artmaya devam ettikçe bu veriler geliştirilen modellerde girdi olarak tekrar kullanılarak ilaçların yapıları üzerinde hangi değişikliklerin yapılması gerektiği ile ilgili bilgi elde edilebiliyor. Bu süreçler hem yeni etkin ilaçların geliştirilme süreçlerini azaltıyor hem de çok sık gözlemlenen yan etkilerin daha da azaltılması hatta yok edilmesi üzerinde önemli etkileri var" dedi. Durdağı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ilaçların biyolojik aktivite ve yan etkilerini saptamak için kullanılan hayvan deneylerinin azaltılması için de çalışıldığına dikkat çekti.

Akademik ve endüstriyel uzmanları bir araya getiren ve 2 Aralık'ta sona erecek kongrede ayrıca Türkiye'de ve dünyada ilaç keşif çalışmaları, Türkiye'nin ilaç geliştirme Ar-Ge çalışmalarındaki dünyadaki yeri, gelecek 10 yıla dönük çalışmalar, ilaç keşif çalışmalarını daha kısa sürede gerçekleştirmek için yapılan son yenilikler ve ilaç aday moleküllerinin sanal ortamda taranmaları konuları ele alınacak.