Yapay Zeka Hastaneye 1 Yılda 418 Bin Veri Sağladı

1)DÖNMEZ: YAPAY ZEKA HASTANEDE 1 YILDA 418 BİN VERİ SAĞLADI

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekanın pilot olarak kullanılmaya başladığı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yılda 418 bin veri girişi sağlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 'Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi' projesi için Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni pilot uygulama noktası olarak belirledi. Hastaneye gelen hastaların çekilen radyolojik görüntüleri üzerinden ağız ve diş sağlığı hakkında veri hazırlayıp, diş hekimine teşhis ve tedavi yöntemleri sunan projenin 1 yıllık veri sunumuna TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de katıldı. Programda Dönmez'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane Başhekimi Dr. Dr. Kadir Gördeli ile yöneticiler yer aldı.

Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, 'Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi' projesinin ilk kez Eskişehir'de hayata geçirileceğini söyledi. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde önemli veriler elde edildiğini kaydeden Dönmez, "Henüz üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen ilk veriler oldukça tatminkar, dolayısıyla sevindirici. İlk defa Eskişehir'de uygulanıyor olması önemli. Cumhurbaşkanlığımızın bundan 3 yıl önce hazırlamış olduğu Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nde üzerinde çalışılması gereken 5 temel konu var. Bunlardan biri de sağlıktı, çünkü sağlıkta verilerimizi uzunca bir süredir dijital ortamlara aktarıyoruz. Tetkik, muayene ve tedavi süreçlerine varıncaya kadar aktarıyoruz" dedi.

'FIRSAT ALANI OLARAK GÖRMEMİZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin veri çokluğu bakımından güçlü bir yöne sahip olduğunu belirten Dönmez, "Bu bizim güçlü yanımız. Bu güçlü yanımızı, buradaki verileri yeni teknolojilere aktarmak suretiyle yeni bir fırsat alanı olarak görmemiz gerekiyor. Biraz önce de arkadaşlara, 'dünyada bu işi başka yapan var mı?' diye sordum. Yalnızca 1 ülkeden bahsettiler. Muhtemelen o ülkede de bu kadar veri yok. 418 bin verinin girilmiş olması son derece önemli. Bu kadar verinin dünyada 1 yıl gibi bir süre içerisinde girilmesi de açıkçası mümkün değil. Biliyorsunuz ki yapay zeka sistemlerinin yakıtı, 'güvenilir' veridir. Yani 3-5 veriyle de olmuyor ve 418 bin veride yüzde 98 oranda bir başarı oranının yakalanması son derece önemli diye düşünüyorum. İnşallah bu sistem oturdukça başarı oranı da artacak ve zaten burası pilot uygulama hastanesi olarak önceden belirlenmiş, muhtemelen bakanlığımız buradaki uygulamayı Türkiye genelinde de ağız ve diş tedavisi merkezlerinde uygulayacak. Bundan sonra hastalarımızın hem daha seri bir şekilde tedavisi mümkün olacak hem de muhtemel hata payları da en aza indirilmiş olacak. Şunun da altını çizelim, en son söz hekime ait" diye konuştu.