Yapay zeka entegrasyonlu MR cihazları 'Alzheimer'ı erken sezebilecek

ANKARA - Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, yapay zekanın MR teknolojisine entegrasyonuyla birtakım kanser hastalıklarının yanı sıra Alzheimer'ın gözle görülmeyen belirtilerinin çok önceden tespit edilebileceğini vurguladı.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, 29. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Kantarcı, burada yaptığı konuşmasında, yapay zekanın artık insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline dönüştüğüne dikkati çekerek, "Teknoloji konusunda da MR, sağlık alanında en önde giden kullandığımız enstrümanlardan birisi. Yapay zeka ile entegrasyonu da hem radyologların işini hızlandıracaktır hem bu doğrultuda bilgisayar desteğiyle işimizi hızlandırırken eksik kalmayacak bir şekilde yardımlarla ön tanılarımızı hızlandıracak. Daha doğru, daha kaliteli raporlar üretir hale geleceğiz. Bundan sonraki teknolojilerden kaçışımız yok. Çekim sürelerimizi hızlandıracak, daha fazla hastayı daha kaliteli bir şekilde değerlendirebilir hale geleceğiz" dedi.

Yapay zeka kullanımı ile MR'daki çekim sürelerinin yüzde 30 ila 70 arasında hızlanabileceğini dile getiren Kantarcı, klostrofobisi olan hastaların daha kısa sürede cihaz içerisinde kalacağını ve daha fazla hastanın değerlendirilebileceğini ifade etti.

"İnsan gözünün rutin protokolde algılayamadıklarını yapay zeka yardımıyla göreceğiz"

MR çekiminde kullanılacak yapay zekanın hasta hakkında ön bilgilere ulaşılabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kantarcı, "Örneğin meme tümörü olan bir hastanın olası çok erken belirtilerini cihaz size yapay zeka yardımıyla söyleyebilecek. Alzheimer gibi hastalıklardan beyindeki bir takım bölgelerin atrofisini (küçülme) önceden size söyleyerek yapay zekayla yönlendirme yapabilecek. İnsan gözünün rutin protokolde algılayamadığı şeyleri yapay zeka yardımıyla göreceğiz. Kardiyak görüntülemede de bunu yapıyoruz. Plakların analizlerinde ya da kardiyak MR'da da yapay zekayı kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Alzheimer erken tespit edilebilecek"

Yapay zekanın MR teknolojisine entegrasyonuyla birtakım kanser türlerinin ve yaşlanmayla ilgili hastalıkların önceden tespit edilmesini mümkün kılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela Alzheimer'ın erken tespiti oldukça önemli. Yapay zekayla beyin MR'ını çektikten sonra volümüne bakıyorsunuz. Bir takım virüslerdeki küçülmeleri daha önceden tespit ederek hastanın Alzheimer'a yakalanma ihtimalini önceden söyleyebiliyorsunuz. Tedbir alma hususunda birtakım yollar kat edebiliyorsunuz. Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin

belirlenmesinde ya da meme hastalıklarında yapay zekayla elde etmiş olduğunuz veriler normal bir radyoloğun gözünün seçmesinde zorlanabileceği dataları size önceden söyleyerek o bölgeyi yakın takibe aldırmanızı ya da sık takiplerinizi söyleyecektir veya ileri bir teknik yapmanızı size öğütleyecektir. O yüzden yapay zekayla birlikte görüntülerin değerlendirilmesi, erken teşhisin ve buna bağlı olarak da tedavinin öne alınması hususunda önemli bir yol kat etmektedir. Ülkemizin de bu konuda başarılı gayretleri var.