Yapay Zeka Destekli Diyetlere Dikkat: Uzman Uyarıyor

Yapay Zeka Destekli Diyetlere Dikkat: Uzman Uyarıyor
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Yaz mevsimi yaklaşırken hızlı kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği yapay zeka destekli diyet uygulamalarının uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar, diyet programlarının mutlaka sağlık kontrolleri ve uzman desteği ile yapılarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

YAZ mevsimi yaklaşırken özellikle kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenlerin, yapay zeka destekli diyet uygulamalarına yöneldiğini belirten Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Uzman desteği olmadan yapay zeka ile yapılan diyetler kısa vadede etkili gibi görünse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Hızlı kilo kaybı hedefleyen yapay zeka destekli diyet programları kısa vadede sonuç verir gibi görünse de, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kilo vermek isteyen bireyler öncelikle sağlık kontrollerinden geçmeli ve mutlaka bir uzmandan destek almalıdır" diye konuştu.

'UZMAN DESTEĞİ OLMADAN YAPILAN DİYETLER SORUNLARA YOL AÇABİLİR'

Yapay zeka destekli uygulamalarla geliştirilen diyet planlarının, bireyin sağlık geçmişi ve metabolik ihtiyaçları göz ardı edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabileceğini belirten Uzm. Dyt. Pirçek, Uzman kontrolü olmadan yapılan diyetlerde en sık karşılaşılan problemleri şöyle sıraladı:

"Metabolizma dengesizliği: Bireye uygun olmayan diyetler metabolizma hızını düşürebilir.

"Kas kayıpları: Kısa sürede kilo kaybı sağlamak için yapılan yanlış diyetler, vücut yağından çok kas kaybına neden olur.

"Vitamin ve mineral eksiklikleri: Uzman kontrolü olmadan yapılan diyetler, vücutta önemli mikronutrient eksikliklerine sebep olabilir. Bu da saç dökülmesi, cilt problemleri ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

"Psikolojik etkiler: Kısıtlayıcı ve denetimsiz diyetler; yeme bozukluklarına, motivasyon kaybına ve beden algı bozukluklarına yol açabilir."

'YAPAY ZEKA İLE DİYET PSİKOLOJİK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR'

Uzm. Dyt. Pirçek, kontrolsüz yapılan diyetler hakkında, "Kontrolsüz diyetler anoreksiya nevroza, bulimia nevroza veya tıkanırcasına yeme bozukluğu gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle diyet süreci sadece kilo vermek değil, bireyin tüm beden ve ruh sağlığı dikkate alınarak yürütülmelidir" dedi.

Uzm. Dyt. Pirçek, 5 adımda güvenli diyet için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Kan tahlilleri, tiroid fonksiyon testleri, B12 ve D vitamini düzeyleri gibi sağlık göstergeleri diyetin temelini oluşturur.

"Her bireyin metabolizması, aktivite seviyesi ve sağlık geçmişi farklıdır. 'Herkese uygun diyet' olmaz.

"Sağlıklı kilo kaybı haftada ortalama 0,5 – 1 kg'dır. Daha fazlası kas kaybı, su kaybı veya metabolik stres demektir.

"Vitamin veya bitkisel destekler bilinçsiz kullanıldığında ciddi yan etkilere yol açabilir.

"Gerçek bir beslenme planı, hayatınıza entegre edebileceğiniz kadar esnek ve sürdürülebilir olmalıdır. Geçici çözümler yerine kalıcı alışkanlıklar hedeflenmelidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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