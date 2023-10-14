Yapay Zeka Beyin Tümörü Tedavisinde Umut Aşılıyor

Hollanda'da yapılan bir çalışma, yapay zeka teknolojisinin beyin tümörü teşhis ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Yapay zeka sistemi, tümörleri tespit ederek türünü belirleyip tedavi sürecine rehberlik ediyor.

Günlük yaşamımızın birçok kısmında aktif olarak karşı karşıya kalmaya başladığımız yapay zeka teknolojisi, sağlık sektöründe de insanlığa önemli avantajlar sağlamaya devam ediyor. Yürütülen bir çalışma, beyin tümörü için yapılan cerrahi operasyonlar için umut aşılıyor. İşte detaylar…

Yapay zeka, ziyadesiyle titiz bir çalışma yürütüyor!

Hollanda'da sürdürülen bir akademik çalışma neticesinde geliştirilen yapay zeka sistemi, beyin tümörünün teşhis sürecinde aktif bir şekilde rol alarak eksik/hatalı teşhislerin önüne geçiyor. Bununla birlikte, cerrahi operasyonlar esnasında alınacak kritik kararlar için detaylı risk analizleri yapan sistem, tedavilerin başarı şansını arttırıyor.

Sturgeon ismi verilen sistem temel olarak;

Beyinde yer alan tümörleri tespit ediyor.

Tespit edilen tümörlerin DNA'larını segment segment analiz ederek bu tümörlerin türünün belirlenebilmesini sağlıyor.

Türünü belirlediği tümörlerle ilgili atılabilecek adımlarla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

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Henüz test aşamasında olan yapay zeka sistemi, süreç içerisinde analiz ettiği 45 hasta arasından 40'ının tümörünü başarıyla tespit edebildi. Sistem; operasyonlar esnasında da aktif olarak kullanılarak tümöre nasıl müdahale edilmesi gerektiği, -şayet alınacaksa- tümörün ne kadarlık bir kısmının alınması gerektiği ile ilgili sunduğu rehberlikten faydalanıldı.

Sturgeon ile ilgili ilk izlenimler, oldukça umut verici nitelikte. Gelecekte çok daha önemli başarılar kaydedebileceğine inanıyoruz. Peki, sizler bu sistemle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte beyin tümörü için izlenen tedavi protokolünde önemli bir konuma sahip olabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.