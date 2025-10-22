Yanlış Teşhisle Yüzde 92 Engelli Kalan Biyologdan Suç Duyurusu

ANKARA'da 2006'da Multiple Skleroz (MS) teşhisi konularak, verilen ilaçları kullanan biyolog Zehra Nur Saykan'ın (37) 15 yıl sonra bu hastalıkla belirtileri örtüşen 'Lyme' hastası olduğu rapor edildi. Tedavi sürecinde yüzde 92 engelli kalan Saykan, yanlış teşhis koyduğunu iddia ettiği doktor ile ilaç firması hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açtı.

Özel bir şirkette tıbbi cihaz üzerine çalışan biyolog Zehra Nur Saykan'a, 2006'da başvurduğu hastanede MS teşhisi konuldu. 2021'e kadar doktoru tarafından reçete edilen ilaçları kullanan ve sonrasında sağlık durumu kötüleşen Saykan, kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmalar sonucunda MS hastalığı ile belirtileri örtüşen 'Lyme' hastası olabileceğinden şüphelendi. Türkiye ve Almanya'da özel laboratuvarda yapılan testler sonucunda, 2021 yılında Saykan'ın 'Lyme' hastası olduğu rapor edildi. Yıllarca MS ilaçları kullanan ve bu süreçte yürüyemeyen, ellerini kullanma yetisini kaybeden Saykan, yüzde 92 oranında engelli raporu aldı. Saykan, MS teşhisi koyan kamu hastanesindeki doktor Ş.D. ile yeterli test yapmadığını iddia ettiği ilaç firması hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Saykan, ayrıca tazminat davası da açtı.

'İLACI KULLANIRKEN HASTALIĞIM İLERLEDİ'

Zehra Nur Saykan, 19 yıl önce üniversite sınavına girdikten birkaç hafta sonra sol tarafında uyuşma ve güçsüzlük şikayetiyle doktora gittiğini söyleyerek, "Nöroloğum, MS olduğumu düşündü ve buna yönelik testler yaptı bana. ve yapılan testler sonucu MS olduğuma karar verdi. 1 yıl sonra hemen tedaviye başladık. Tabii çeşitli ilaçlarla tedaviye başladık, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar kullandım ve 2018 yılında da mevzu bahis ilaca başladım. Bu ilacı kullanmadan önce ben halihazırda yürüyordum, araba kullanıyordum, işe gidiyordum. Ama yaklaşık 1-2 ay sonra yürüme yetimi tamamen kaybettim. 2019 yılında yüzde 60 engelli raporum var. İlaca 2018 yılında başladım. Daha sonrasında 2021 yılına kadar da 7 doz, 6 ayda 1 olmak üzere bu ilacı kullandım. Bu ilacı kullanırken de sürekli hastalığım ilerledi. 2021 yılında da kendi isteğimle ilacı bıraktım. Kendim araştırmaya başladım. Araştırırken de 'Lyme' diye bir enfeksiyon hastalığı ile karşılaştım" dedi.

'TEST YAPMAYI ŞART KOŞMADI'

Hem özel laboratuvarda hem de özel hastanelerde hem de Almanya'da 4 kez Lyme pozitif olduğunu teyit ettirdiğini ifade eden Saykan, "Tabii ki bu süre içerisinde Lyme kronik hale gelmişti. Lyme tedavisi ile MS tedavisi tamamen birbirinden farklı. Bu ilacı kullanmadan önce çok ciddi testlerden geçtim. Akciğerlerimi kontrol ettiler, başka enfeksiyon var mı, onu kontrol ettiler. Fakat hastalığı birebir taklit eden bir hastalığın vektörüyle ya da enfeksiyonuyla ilgili bir test yapmadılar. Yani bu kadar benzer seyreden, Lyme ve MS'in bu kadar benzer olduğuyla ilgili birçok makale varken, ilacın ne prospektüsünde Lyme ile ilgili bir test yapılmasına mecbur kıldılar, ne de doktor yönlendirme prosedüründe de bu ilaçla ilgili tetkik yapılmasını mecbur kıldılar. Biz şu anda davamızı açtık. Yani Lyme hastalığı ile ilgili bize bir test yapmayı şart koşmadı ilacı kullandırırken. Şu an yüzde 92 engelliyim ve sadece 37 yaşındayım. Yine de kendimden vazgeçmedim. Bunun bir geri dönüşü, bir yaptırımı olabilir. Çünkü sadece 37 yaşındayım ve annemin babamın olmadığı bir dünyada, ben tek başıma hayatımı nasıl idam ettiririm diye düşünüyorum. Dava sürecini takip edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Saykan'ın avukatı Rengin Geçen, Zehra gibi başka hasta ve davalara da ulaştıklarını belirterek, "Müvekkilin yüzde 92 oranında engelli olmasına neden olduğunu düşündüğümüz bu tedavi süreci için hem davalı ilaç firması hem de davalı doktorun kusurunun olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü aldığı ilaç sonrasında durumunun kötüleştiğini düşünen müvekkile üst üste defalarca aynı dozda ilaç verilmeye devam edilmiş. Bu ilaçlardan sonra artık yürüyemeyecek hale gelen, MS hastası olduğu düşünülen müvekkil, yaptığı bir başka test sonrasında zaten Lyme hastası olduğunu öğrenmiştir. İlaç firması adına ve doktor üzerine açtığımız bir tazminat davamız da var. Doktor hakkında Türk Tabipler Birliği'ne şikayette bulunduk. Yine aslında müvekkil gibi benzer durumları yaşayan başka hastalar da mevcut" dedi.

