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Yalovalı hemşirenin kendi kendine muayenede fark ettiği kitle meme kanseri çıktı

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Yalovalı hemşirenin kendi kendine muayenede fark ettiği kitle meme kanseri çıktı
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Yalova'da iki çocuk annesi hemşire, kendi kendine meme muayenesinde fark ettiği küçük kitleyle meme kanseri tanısı aldı. Ameliyat ve radyoterapiyi tamamlayan hemşire, ilaç tedavisi sürerken kadınlara taramalarını aksatmamaları uyarısında bulundu.

ONUR ERDİK / BÜŞRA GÜNDÜZ - Yalova'da kendi kendine meme muayenesi sırasında kitlesini fark ederek hastaneye başvuran iki çocuk annesi hemşire Elif Korkmaz, kendi deneyiminden yola çıkarak kadınları sağlıklarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Afetlere Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli iki çocuk annesi Korkmaz, AA muhabirine, kendi kendine muayene sırasında memesinde bir kitle fark ettiğini belirterek, bunun üzerine Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri tanısı aldığını aktaran Korkmaz, yaklaşık 8 ay önce başlayan tedavi sürecinde ameliyat ve radyoterapi aşamalarını tamamladığını, ilaç tedavisinin ise devam ettiğini ifade etti.

Korkmaz, sağlık çalışanı olmasına rağmen kendisinin de böyle bir hastalıkla karşılaşabileceğini düşünmediğini dile getirerek, tanının ardından tedaviye başladığını ve kontrollerini aksatmadığını dile getirdi.

Erken teşhis önemli

Hastalığının erken evrede teşhis edilmesinin kendisi açısından önemli olduğunu belirten Korkmaz, fark ettiği kitlenin küçük olduğunu ve zamanında hastaneye başvurmasının sürecinde önemli rol oynadığını söyledi.

Korkmaz, tedavi sürecinde ailesinin desteğini gördüğüne değinerek, hastalığın tekrarlama riskine karşı kontrollerini düzenli olarak sürdüreceğini kaydetti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene, görüntüleme ve kontrol işlemlerini yaptırdığını aktaran Korkmaz, sağlık hizmetlerine erişiminden memnun olduğunu dile getirdi.

Elif Korkmaz, kadınların vücutlarındaki değişikliklere karşı duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şüpheli bir değişiklik fark ettiğinizde sağlık kuruluşlarına başvurun. Yaşa ve kişisel durumlarına uygun taramalar için de aile hekimlerinden bilgi alın. Kimse 'Bana olmaz.' demesin. Sağlıkçı da olsak, bu işlerin içinde de olsak başımıza gelebiliyor. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. En yakın aile hekiminize, sağlıklı hayat merkezlerine başvurun. Taramalarınızı düzenli yaptırın. Erken teşhis hayat kurtarır."

Kaynak: AA
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