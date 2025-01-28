Yalova'nın Paramedik İkizleri Hayat Kurtarmak İçin Yarışıyor

Yalova'da görev yapan paramedik ikizler Nursen ve Nurşen Tekin ile Musa ve İsa Doğan, hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

Yalova Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil İstasyonlarında görevli paramedik ikiz kardeşler, birçok olaya müdahalede bulunuyor.

Gelen anonslarla hayat kurtarmak için zamana karşı yarışan 36 yaşındaki Nursen ve Nurşen Tekin ile 28 yaşındaki Musa ve İsa Doğan, benzerlikleriyle hem meslektaşlarını hem hastaları şaşırtıyor.

Zaman zaman iş yerinde çalışma arkadaşları ve idarecilerin de seçmekte zorlandığı kardeşler, ele ele vererek hayat kurtarmanın mutluluğunu da birlikte yaşıyor.

İkiz kardeşlerden Nurşen Tekin, AA muhabirine, 14 yıldır kardeşiyle acil sağlık hizmetlerinde görev yaptığını, İstanbul'daki 11 yılın ardından 3 yıldır Yalova'da olduklarını söyledi.

İkizi Nursen ile lise ve üniversiteyi de birlikte okuduklarını, bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını belirten Tekin, "Mesleğimizi de aynı illerde yapmaya devam ediyoruz. Beraber çalışmaktan gururluyuz. Aynı dili konuşmaktan mutluyuz. 35 yıldır karıştırılıyoruz. Bu duruma alıştık. İsimler de çok benzer olduğu için hem resmi hem sivil hayatta çok fazla karıştırılıyoruz. Bazen ikimiz ayrı ayrı yerde nöbetçiysek peş peşe hastaneye hasta teslimi yaptığımızda 'En çok sen çalıştın.' diyorlar. Bu şekilde çok fazla karıştırmalar yaşıyoruz." diye konuştu.

-"Günlük hayatımızda da zaten sürekli karıştırılıyoruz"

Nursen Tekin de ikiziyle hiç farklı bir meslek düşünmediklerini dile getirerek "Ortak yaşam alanlarımız bir olduğu için farklı bir meslek düşünmedik. Bu işi yaptığımız için mutluyuz, gururluyuz. Bizim de diğer arkadaşlar gibi güzel anılarımız oldu. İkiz olduğumuz için birçok yerde beraber görev yaptık. Orada da hastalar 'Çift mi görüyoruz, benim görmemde bir sıkıntı mı var' gibi serzenişleri oldu. Biz de durumu anlatınca tatlı tebessümler oluyor." ifadesini kullandı.

Genellikle birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"İzinlerimizi aynı zamanda kullanıyoruz, beraber gezip seyahat ediyoruz. Farklı istasyonlarda çalışıyoruz bazen, farklı yaptığımız bir tek o var. İlk etapta çok karıştırdılar. Biraz alışınca, bizi tanıyınca farklılıkların olduğunu söylüyorlar ama ilk zamanlarda hep karıştırıldık. Bazen ses tonumuzun da benzer olduğunu söylüyorlar. Mimik ve tepkilerimizin aynı olduğunu söylüyorlar. Bir dönem farklı yerlerde çalışıyorduk. Sonra aynı yerde birlikte çalıştığımızda Nurşen'i tanıyanlar ona selam verdiğini zannettikleri için onun soğuk davrandığını zannetmişler ve şaşırmışlar. Tabii ben durumu anladığım için selamlarını alıyorum ama kendi aralarında 'Nurşen niye bize soğuk davranıyor' demişler. Sonrasında ikiz olduğumuzu söylediğimde inanmadılar. İkimizi bir arada görünce inanmaya başladılar. Günlük hayatımızda da zaten sürekli karıştırılıyoruz. Durdurup soranlar oluyor. "

-"Kardeşimle çalışmak çok heyecanlı oluyor"

Kentte 4 yıldır kardeşi İsa Doğan ile paramedik olarak görev yaptığını aktaran Musa Doğan da başta günlük yaşantı olmak üzere birçok yerde karıştırıldıklarını söyledi.

Doğan, "Hastalarla karşılaştığımızda biraz şaşkınlık yaşıyorlar. Bu duruma alıştık ama tatlı anılarımız da oldu tabi ki. Hastalardan ikiz konusunda çok soru aldık. Meslek hayatımızın başlarında bu benzerlik nedeniyle çok karıştırıldık. Sonraları biz de alıştık. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Değerli meslektaşım, kardeşimle bu mesleği yaptığımız için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kardeşiyle çalışmanın çok heyecanlı olduğunu dile getiren İsa Doğan da "Kardeşimin de dediği gibi hastalarla tatlı anılarımız da oluyor. Bazen çok karıştırdıkları oluyor. Bir hastaya gittiğimizde hasta halüsinasyon geçirdiğini düşündü. O zaman ikiz olduğumuzu söyledim. Öyle tatlı bir anımız oldu. Kardeşimle çalışmayı seviyorum. Farklı geliyor. Yakınlarımız, arkadaşlarımızla ilk tanıştığımız zamanlarda karıştırmaları çok fazla oluyor. Asla yalnızlık yaşamıyorsunuz. Sürekli yanınızda arkadaşınız gibi kardeşinizin olduğunu hissediyorsunuz. Bunun sürekli avantajını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.