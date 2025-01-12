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Yalova Hastanesi'nden Kan Bağışı Farkındalığı Yaratmak İçin Kısa Film

Yalova Hastanesi'nden Kan Bağışı Farkındalığı Yaratmak İçin Kısa Film
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, Türk Kızılay ile ortaklaşa kan bağışını artırmayı amaçlayan bir kısa film çekti. Filmde sağlık çalışanları, acil kan ihtiyacını vurgulayan bir senaryoyla kameralar karşısına geçti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ile Türk Kızılay görevlileri, kan bağışını artırmak için senaryo yazarak kamera karşına geçti.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, kan stoklarında düşüş yaşanmaması ve düzenli kan bağışı için farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay Derneği Yalova Şubesi ile ortak çalışma başlattı.

İdareciden doktora, hemşireden güvenlik görevlisine kadar birçok sağlık çalışanı, kamera karşına geçip, 3 dakika 20 saniye süren kısa filmde sahne aldı.

Hastanenin Sivil Savunma Birimi'nde görevli İbrahim Er tarafından yazılan senaryo gereği, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin yoldan çıkıp duvara çarpmasıyla yaralanan bir sürücüye müdahale edildi.

Sürücünün kan kaybı yaşaması nedeniyle acil kan ihtiyacının olduğu vurgulanan filmde, hastane çalışanlarının yaralıyı kurtarmak için kan bağışında bulunması ekrana yansıtıldı.

Kentte 13-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak geniş katılımlı kan bağışı organizasyonuna da çağrı yapmanın hedeflendiği kısa film, Yalova Valiliği, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Derneği Yalova Şubesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Hasan Ergenç, AA muhabirine, hastaneye gelen vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kış mevsimi ve ramazan ayında çeşitli nedenlerle kan stoklarında azalma yaşandığını anlatan Ergenç, şöyle konuştu:

"Bu nedenle hastanemizdeki arkadaşlarımız 'Hocam bir kan bağışı organizasyonu yapalım. Öncelikle biz sağlık çalışanları olarak kan verelim. Sonra da vatandaşlarımızı ve diğer sivil toplum kuruluşlarını bu kampanya davet edelim.' dedi. Biz de bu nedenle 13-17 Ocak tarihleri arasında 5 gün sürecek kan bağışı organizasyonu tertip ettik."

"Vatandaşların kan bağışı yapmasında farkındalık oluşturacak"

Ergenç, ilk olarak hastanede görevli sağlık çalışanlarının kan bağışlayarak organizasyona destek vereceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için kısa film çektiğini ifade eden Ergenç, "Bunun için bizim arkadaşlarımızın kan bağışıyla ilgili kendi çektikleri bir videomuz oldu. Bunun vatandaşlarımızın kan bağışı yapmasında farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz." dedi.

Daha önce bazı dizilerde çeşitli roller alan ve kısa filmde kaza geçiren sürücüyü canlandıran hastanenin Sivil Savunma Birimi'nde görevli İbrahim Er ise görevi dışında hastanenin sosyal çalışmalarında da gönüllü görev aldığını belirtti.

Kanın acil ve sürekli ihtiyaç olduğu fikrinden yola çıkarak kısa filmi çektiklerini anlatan Er, şöyle konuştu:

"Bu filmde oynarken 'Benim en yakınım olabilir ama ben de olabilir' diye düşündüm. Her zaman ambulansta giden hastayla ilgili 'anneniz, kardeşiniz, yakınınız olabilir' diyoruz. Biz 'kan verelim' diyoruz ama hep bir umursamazlık oluyor. Bunun olmaması gerekiyor. Düzenli kan bağışı yapalım. Yaptığımız her bağış 'bir hayat' demek. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunu filmde bir nebze olsun yapmaya çalıştık. Belki bir kişiye bile çektiğimiz kısa filmle dokunabiliriz. O sedyede bizim de olabileceğimiz kısmını göstermeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Sağlık
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