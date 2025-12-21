Haberler

Yabani Pancar Araştırması Projesi Başladı

Iğdır Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje, Ege Bölgesi'ndeki yabani pancarların genetik, fizyolojik ve besin içeriklerini inceleyecek. Projenin amacı, kuraklığa dayanıklı bitkiler geliştirmek ve tarımsal üretimde dayanıklılığı artırmak.

IĞDIR Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Gürel'in koordinatörlüğünde Kastamonu Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Şeker Enstitüsü) uzmanları, Ege Bölgesi'ndeki yabani pancarları inceleyecek. AB tarafından desteklenen proje kapsamında, yabani pancarların fizyolojik ve besin içerikleri araştırılacak.

Iğdır Üniversitesi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Gürel'in yürütücülüğünde hazırlanan 'Yabani Pancarın da Aralarında Bulunduğu Yenilebilir Halofit Bitkilerin Genetik, Fizyolojik ve Besin İçeriklerinin Bilimsel Olarak İncelenmesi' projesi AB tarafından desteklenmeye hak kazandı. İklim değişikliğine karşı tarımsal üretimde dayanıklılığın artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarının geliştirilmesinin hedeflendiği 17 milyon lira bütçeli projede, Iğdır Üniversitesi ile birlikte Kastamonu Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Şeker Enstitüsü uzmanları yer alıyor.

'KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Songül Gürel, küresel ısınmaya bağlı olarak artan kuraklık ve toprak tuzluluğunun tarım için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Şekerin, dünyada şeker kamışı ve şeker pancarından üretilirken, Türkiye'de tamamın şeker pancarından elde edildiğini belirten Gürel, "Son zamanlarda görülen küresel ısınma iklim değişikliği sebebiyle kuraklık meydana gelmekte ve su sıkıntısı yaşanmaktadır. Kuraklığa ve tuzlulaşmaya dayanıklı bitkiler geliştirmek ve üretmek zorundayız. Projemizde, Ege Bölgesi'nde doğal olarak yetişen yabani pancarların laboratuvar ve arazi çalışmalarıyla genetik özellikleri belirlenecek. Yani kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklılığı incelenecek ayrıca fizyolojik olarak özellikleri ile besin içerikleri de tespit edilecek" dedi.

'İNSAN BESLENMESİNDE KULLANILIYOR'

Prof. Dr. Gürel, "Biliyoruz ki bu yabani pancarlar insan beslenmesinde de kullanılıyor. Bu amaçla yetiştirme süresi boyunca daha az suya ihtiyaç duyan şeker pancarı çeşitlerini geliştirmemiz gerekiyor. Bitkilerdeki dayanıklılık özelliği yabani akrabalarında daha fazla. Bu nedenle biz Ege Bölgesi'nde doğal olarak yetişen yabani pancarları tarayarak kuraklığa dayanıklı olanları belirleyeceğiz, daha sonra bunları ıslah çalışmalarında kullanarak kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı şeker pancarı çeşitleri geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

