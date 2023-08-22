Veteriner Hekimler Şiddet Olaylarını Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

Türkiye genelinde veteriner hekimler, kendilerine yönelik artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir günlük iş bıraktı. Çıldır ilçesinde bulunan 5 veteriner hekim de bu karara destek verdi.

Veteriner hekimler kendilerine yönelik artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Türkiye genelinde bir günlük iş bıraktı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Veteriner Hekimlere yönelik artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Türkiye genelinde bir günlük özel muayene ve poliklinik hizmeti vermeme kararı alarak 21 Ağustos günü bir günlük iş bıraktı. Alınan bu karara Çıldır ilçesinde bulunan 5 Veteriner Hekimde tam destek verdi.

Bir günlük iş bırakma nedeniyle Çıldır da çalışana Veteriner Hekimler adına ortak açıklama yapan Mehmet Fatih Kılınç "Bugün buraya, eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim Odası'nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak, bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız" dedi. - ARDAHAN