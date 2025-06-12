Varis Tedavisi İçin Uzman Uyarısı: Erken Müdahale Şart

VARİSİN, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emir Cantürk, özellikle kadınlarda sık görülen bu hastalığın ilerlemeden tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emir Cantürk, özellikle kadınlarda sık görülse de son yıllarda erkeklerde de artış gösteren varise karşı uyarıyor. Cantürk, doğru tanı ve güncel tedavi yöntemleriyle varisten kurtulmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

'VARİS TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİRİYOR'

Varisin özellikle kadın ve yaşlılarda daha çok görüldüğünü belirten Doç. Dr. Cantürk, "Varis toplar damarlar içindeki kan akışının yön değiştirmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Normalde ayaktan kalbe doğru olan kan akışı, varisli hastalarda tersine dönüyor ve bu durum kaçak olarak tanımlanıyor. Fizik muayene ve ultrasonografik değerlendirmeyle bu sorunun kolayca tespit edebiliyoruz" dedi.

'ÜÇ YÖNTEM VAR: ÇIKARMA, YAKMA VE TIKAMA'

Tedaviye hastanın varis durumuna göre karar verdiklerini belirten Doç. Dr. Cantürk, şu bilgileri paylaştı: "Varis tedavisinde üç ana yöntemimiz var. Damarı çıkarabiliriz, yakabiliriz ya da tıkayabiliriz. Damar çıkarma, klasik ve hala geçerliliğini koruyan bir yöntem. Yakma işlemini ise lazer ya da radyofrekansla yapıyoruz. Radyofrekans ve özellikle lazer genişlemiş damarlar için çok etkili. Bu yöntemle aynı seansta her iki bacağa da müdahale edebiliyoruz. Hastalar aynı gün ayağa kalkabiliyor ve taburcu edilebiliyor."

'KILCAL DAMARLARDA KÖPÜK TEDAVİSİ UYGULANIYOR'

Kılcal damarlar için de konforlu ve hızlı sonuç veren bir tedavi yöntemi uyguladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Cantürk, "Köpük tedavisi anestezi gerektirmeyen, 15 dakika süren ve özellikle kış aylarında tercih edilen bir yöntem. Ancak yaz mevsiminde bu tedavi için engel değil. Yazı rahat geçirmek isteyenler için kış aylarında tedavi olmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

'AMELİYAT SONRASI 6 SAATTE TABURCU OLDUM'

Varis tedavisi gören 28 yaşındaki Tuğçe Çiçek ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 2 yıl önce bacak ağrılarım çok artmıştı. Doç. Dr. Emir Cantürk'e başvurdum. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Kendisinin yaklaşımı bana çok güven verdi. Ameliyattan sonra 4 saat içinde yürümeye başladım, 6 saat sonra taburcu oldum. Diz kapağı ağrılarım, bacaklardaki ödemim geçti. Şu an kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum."