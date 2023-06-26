Vancouver'da Göz Sağlığı İçin Uçak Çekme Etkinliği Düzenlendi

Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen 'Plane Pull For Sight' etkinliğinde katılımcılar, Orbis International için para toplamak amacıyla 60.000 kilogramdan ağır bir Boeing 757 jetini çekme mücadelesi verdi. Etkinlik, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara temel göz sağlığı hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

VANCOUVER, 26 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver'da yer alan Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen "Plane Pull For Sight" (Göz için Uçak Çekme) etkinliğine katılan insanlar, 25 Haziran 2023.

Katılımcılar, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara temel göz sağlığı hizmetleri sağlayan Orbis International için para toplamak amacıyla Pazar günü pistte, 60.000 kilogramdan ağır bir Boeing 757 jeti çekme mücadelesinde bir araya geldi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)