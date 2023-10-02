Van YYÜ'de Doktor Darbedildi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli olan asistan doktor Halil İbrahim Ulusal'ın darbedilmesi Türk Tabipler Birliği ve Van- Hakkari Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Servisi'nde 29 Eylül günü öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta, acil servise başvurdu. Hastanın ilk müdahalesini ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal yaptı. Hastanın kesilen eline dikiş attığı sırada hasta yakınları Ulusal'a saldırdı. Saldırıda Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu. Ortopedi asistanı darp sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktorun tedavisi serviste devam ederken doktoru darbeden ve gözaltına alınan 2 saldırgan ise önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türk Tabipler Birliği ve Van-Hakkari Tabip Odası bugün Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde toplanarak yaptıkları basın açıklaması ile olayı kınadı. Açıklamayı okuyan Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Harun Arslan, YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde 2 hekimin hasta yakınları tarafından darp edildiğini ve bir doktorun ise her iki omuzunda kırıklı çıkıklar meydana geldiğini ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Doç. Dr. Arslan, TTB ve tabip odaları olarak sağlıkta artan şiddetin de toplumda körüklenen şiddet dilinin de karşısında olduklarını belirterek sağlıkta şiddetle etkin mücadele çağrısı yaptı. (DHA)