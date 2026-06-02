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Van ve Muş'tan iki bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi

Van ve Muş'tan iki bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi
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Van ve Muş'ta tedavi gören 2 günlük ve 21 aylık iki bebek, ileri tetkik ve tedavileri için ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

VAN ve Muş'ta tedavi gören biri 2 günlük, diğeri 21 aylık iki bebek, ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan tetkiklerinde 'Triküspit Atrezisi + VSD' (doğuştan kalp anomalisi) teşhisi konulan 2 günlük bebeğin, ileri düzey tedavi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Muş Devlet Hastanesi'nde 'Hemolitik Üremik Sendrom' tanısıyla tedavi altında bulunan 21 aylık bebeğin de ileri tedavi amacıyla İstanbul'a nakline karar verildi. Muş'taki bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırıldı. Aynı saatlerde Van'daki 2 günlük bebek de ambulansla havalimanına getirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından ambulans uçağa alınan iki bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

2 günlük bebek İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Muş'tan getirilen 1 yaşındaki bebek ise Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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