Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "epidural anestezi" ile ağrısız doğum hizmeti başladı.

Hastanede ilk kez uygulanan epidural doğum yöntemiyle anne adayları için konforlu ve ağrısız bir doğum süreci sağlanıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, basın mensuplarına, normal doğumda yeni bir sürece başladıklarını söyledi.

Kadın hastalar için önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Güney, "İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'nın destekleriyle başlattığımız epidural doğum hizmetini hastalarımıza sunuyoruz. Halk arasında buna prenses doğum da deniliyor. Hastalarımızı belden uyuşturduktan sonra, onların ağrısız ve sancısız bir şekilde doğum gerçekleştirilmelerini sağlıyoruz." dedi.

Uygulamanın normal doğumdan bir farkı olmadığını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Hastaların normal doğumdan korkmalarına sebep olan doğum şikayetleri azalmış olacak ve daha konforlu şekilde doğumlarını gerçekleştirmiş olacaklar. Uygulanan süreçlerde hastalarımız, bilinci açık ve doğumun farkında oluyorlar. Daha önce birkaç kez deneme yapıldı ancak rutin olarak uygulanmıyordu. Biz de rutin haline getirerek bütün hastalarımıza bu desteği vermeye çalışacağız. Doktorun uygun gördüğü hastalarda uygulanması gereken bir prosedür."