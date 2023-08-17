Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

VAN'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' uygulaması çerçevesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Gölcük Depremi'nin yıl dönümünde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Hastane Afet Planı' uygulaması çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem tatbikatında senaryo gereği Muradiye ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde hastanenin bir bölümü hasar görürken, anonslarla uyarılan personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Hastalar hazır bekletilen UMKE ekiplerine teslim edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Emniyet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma ekipleri, VEDAŞ ekipleri, Edremit Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiye ekipleri hazır bulundu.

'HASTANELER DEPREMDE ÖNEMLİ KURUMLARDIR'

17 Ağustos Gölcük depreminin yıl dönümü dolayısıyla böylesi bir tatbikat düzenlediklerini söyleyen Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanelerin depremde çok önemli kurumlar olduğunu belirtti. Sarıkaya, Van ve Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastaneler depremde çok önemli kurumlardır. Senaryoda Van ili Muradiye ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğünde bir depremde hastanemizin bir kısmı hasar gördü. Deprem sonrası tedavisi ve ameliyatı devam eden hastalar, yoğun bakımda olan hastalar, doğum yapan hastalar gibi muhtemel tüm senaryoları içeren hasta örnekleriyle transferlerini nasıl sağlayacağımızı, paydaş kurumlarla nasıl iletişime geçeceğimizi, nasıl iş birliği yapacağımızı, bugün tatbikatta yaptık. Umarım bu hep tatbikatta kalır. Gerçeğini yaşamayız. Deprem açısından riskli bir iliz, biz de bu açıdan hazır durumda olmalıyız dedi.

Tatbikatı, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ümit Kızılay izledi.