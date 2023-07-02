Van'da Erek Dağı'nda Kayalıktan Düşen Yaralı Hastaneye Ulaştırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'ndaki kayalıktan düşerek yaralanan Aydın Işık, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Erek Dağı'nda gezintiye çıkan Işık, kayalık alanda düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri, Işık'ın bulunduğu yere ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Işık, daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.