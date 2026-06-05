Van'da bir yılda 32 bin 400 kilo verdiler

Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görevli diyetisyenlerin uyguladığı kişiye özel beslenme programları sayesinde, bir yıl içerisinde toplam 32 bin 400 kilo kaybı sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinde görevli diyetisyenler, uyguladıkları kişiye özel beslenme programları ile obeziteyle mücadelede Türkiye genelinde en fazla kilo kaybı sağlayan iller arasında yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren diyetisyenler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavilerinin planlanması ve toplum bilincinin artırılması noktasında yürüttükleri çalışmalarla dikkat çekiyor. İl genelindeki sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz diyetisyen desteği alan vatandaşların verileri, yürütülen çalışmaların başarısını ortaya koyuyor.

"10 bin 200 vatandaşımızı düzenli takip ettik"

Konuya ilişkin konuşan Diyetisyen Ebru Elbiz Seyhan, bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı ve hastalıklara özel tıbbi beslenme tedavileri planlamayı amaçladıklarını belirterek, "Van genelinde bir yıl boyunca 10 bin 200 vatandaşımızı düzenli olarak takip ettik. Vatandaşlarımız bizlere kilo alma, kilo verme, obezite ve kronik hastalıklara bağlı diyet tedavisi gibi birçok durumda başvurabiliyorlar. Sağlıklı hayat merkezlerimizden ücretsiz bir şekilde diyetisyen desteği alabiliyorlar. Biz de bu kapsamda hazırladığımız diyet tedavileri sonucunda 32 bin 400 kilo kaybı sağladık" dedi.

"Rolümüz tamamen kişiye özel"

Diyetisyenlerin toplum sağlığındaki rolüne vurgu yapan Seyhan, sağlık profesyonelleri olarak temel amaçlarının toplumu bilinçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Rolümüz tamamen kişiye özel, kişinin hastalık ya da sağlık durumuna göre gerektiği şekilde bir diyet tedavisi planlamak. Amacımız ve hedefimiz bu. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı