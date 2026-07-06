Van'da milyon liralık 'küçük kesi' kalp ameliyatları artık ücretsiz yapılıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin, özel merkezlerde yapıldığında yaklaşık 1 ile 1,5 milyon lira civarında bir maliyeti olan küçük kesi ameliyatlarını artık ücretsiz bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Sağlık alanında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp cerrahisinde de tarihi bir ilke imza attı. Dış merkezlerde yüksek maliyetlerle yapılan ve bölgede daha önce hiç uygulanmayan minimal invaziv (küçük kesi) kalp ameliyatları, Van'da başarıyla uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan doktor Murat Sezgin, yaklaşık 6 hastaya bu yöntemle müdahale ettiklerini belirterek, hastaların artık il dışına gitmesine gerek kalmadığını vurguladı.

"Bölgemizde daha önce hiç yapılmayan ameliyatları yapmaya başladık"

Uygulanan yeni cerrahi yöntemlerin detaylarını ve tedavi edilen vaka örneklerini paylaşan doktor Murat Sezgin, "Son zamanlarda artık açık kalp ameliyatları dışında bir de bölgemizde daha önce hiç yapılmayan ve yaklaşık 6 hastamıza minimal invaziv yani küçük kesilerle kalp ameliyatları yapmaya başladık. Bunların en önemlilerinden koroner bypass dediğimiz kalp damarları tıkalı olan hastalarımızı küçük kesilerle göğüs duvarından ve bacaklarından aldığımız damarları yine sol meme altından kalbine bypass yaparak başladık. Yine kalp tümörü olan bir hastamız dış merkezde 'ancak açık yapılır' denilen hastamıza biz burada sağ meme arasından girerek küçük kesiyle minimal invaziv miksoma dediğimiz sol atriyumda yerleşim gösteren kardiyak tümörünü temizledik. Dolayısıyla bölgemizde daha önce küçük kesilerle yapılmayan bütün ameliyatları yapmaya başladık. Bu şu demek, artık farklı ameliyatları küçük kesilerle yapıyoruz. Bölgemizde daha önce küçük kesi ameliyatları için dış merkezlere giden bütün hastalarımız artık merkezimizde tedavi edebiliyoruz. İl dışına gidip özel hastanelerde ameliyat olmaya çalışan hastalarımız da artık burada tedavi olabiliyorlar" dedi.

"Açık ameliyatlarda 4-5 ay süren iyileşme süresi bir aya düşüyor"

Küçük kesi ile yapılan ameliyatların hastaya sağladığı konfor, düşük ağrı oranı ve hızlı iyileşme avantajlarına değinen Dr. Sezgin, şöyle devam etti:

"Bizim küçük kesilerde yapmak istediğimizin amacı hastalarımızın daha erken iyileşmesi, iş güç kaybı yaşamadan doğrudan hayatlarına daha hızlı bir şekilde dönüyor olabilmeleridir. Artı o postop süreç dediğimiz özellikle açık ameliyatlarda yaklaşık 3-4 ayı bulan bu postop sürecimizin küçük kesiyle yaptığımız ameliyatlarda hastalarımızda da göreceksiniz zaten çok hızlı bir şekilde iyileşmekte ve hayatlarına çok hızlı bir şekilde dönmekteler. Küçük kesiyle yaptığımız ameliyatlarda hastalarımızın maksimum iş güç kayıp süreleri bir ayı bulur. Ama normal açık yaptığımız hastalarda bu yaklaşık 4-5 ay sürebiliyor. Küçük kesiyle yaptığımız hastaların avantajlarından bir tanesi de ağrı duyma özelliği çok düşük. Bunlarda çok fazla ağrı hissetmiyorlar. Bir de çok fazla vücudunda kesi izimiz olmuyor. Küçük insizyon dediğimiz daha konforlu daha kozmetik amaçlı güzel ameliyatlarımızı yapıyoruz burada."

"1 ile 1,5 milyon lira civarında maliyeti olan ameliyatları ücretsiz yapıyoruz"

Büyük şehirlerde ve özel hastanelerde yüksek fiyatlarla yapılan bu operasyonların Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamen ücretsiz ve herhangi bir ek külfet çıkarılmadan yapıldığının altını çizen doktor Murat Sezgin, "Global dünyada bütün hastalarımız çevrelerinde duyduklarından dolayı küçük kesileri tercih edebilmektedirler. Bu da onlara özel hastanelerde ve büyük merkezlerde yapıldığında büyük bir külfet gerektiriyor. Yaklaşık 1 ile 1,5 milyon lira civarında bir maliyetleri olan ameliyatlardır. Dış merkezlere artık hastamız gitmiyor. Dolayısıyla biz burada bu küçük kesileri herhangi bir maliyet çıkarmadan hastalarımızın başarılı bir şekilde ameliyatlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Hastalar ise küçük kesilerden dolayı kısa sürede iyileştiklerini ve ağrılarının az olmasından dolayı doktor Murat Sezgin'e teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı