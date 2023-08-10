Van Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere bataklık, sazlık, park ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor. 60 personelden oluşan 24 ekip, vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere bataklık, sazlık, park ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı 24 ekipten oluşan 60 personel ilaçlama yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanan ekipler, vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmeleri için mesai harcıyor.